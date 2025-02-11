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В ЦБ рассказали, сколько стоит карта дроппера на "черном рынке" - РИА Новости, 11.02.2025
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07:12 11.02.2025 (обновлено: 07:13 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html
В ЦБ рассказали, сколько стоит карта дроппера на "черном рынке"
В ЦБ рассказали, сколько стоит карта дроппера на "черном рынке" - РИА Новости, 11.02.2025
В ЦБ рассказали, сколько стоит карта дроппера на "черном рынке"
Стоимость карты дроппера, которая используется для перевода и обналичивания похищенных средств, на "черном рынке" сейчас доходит до 70 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:12:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стоимость карты дроппера, которая используется для перевода и обналичивания похищенных средств, на "черном рынке" сейчас доходит до 70 тысяч рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. В январе регулятор в своем Telegram-канале в ответах на вопросы подписчиков пояснял, что мошенники для обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов, а цепочка таких переводов может занять всего несколько минут. "Мы уже видим, что наша борьба приносит плоды. Один из критериев – стоимость карты дроппера на "черном рынке". Если раньше мошенники покупали ее в среднем за 5-10 тысяч рублей, то сейчас цена доходит до 70 тысяч", - отметил Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда". "Второй показатель - мошенники все чаще пытаются заставить жертву передать им наличные, чтобы обойти блокировки. Вспомнить хотя бы последние громкие случаи обмана, когда пострадавшие отдавали курьерам сумки с деньгами. То есть преступники пытаются вывести похищенные деньги из периметра платежной инфраструктуры, где можно приостановить перевод. Это усложняет жизнь мошенникам и снижает их возможности украсть деньги", - также рассказал он. И в-третьих, банки совершенствуют защитные механизмы, их эффективность сейчас превышает 99%, указал заместитель председателя ЦБ РФ. "Но все это не повод расслабляться. Мошенники не сдаются, пытаются обходить блокировки", - резюмировал он.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, сколько стоит карта дроппера на "черном рынке"

ЦБ: стоимость карты дроппера на "черном рынке" доходит до 70 тысяч рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка держит в руках банковские карты. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стоимость карты дроппера, которая используется для перевода и обналичивания похищенных средств, на "черном рынке" сейчас доходит до 70 тысяч рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
В январе регулятор в своем Telegram-канале в ответах на вопросы подписчиков пояснял, что мошенники для обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов, а цепочка таких переводов может занять всего несколько минут.
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"Мы уже видим, что наша борьба приносит плоды. Один из критериев – стоимость карты дроппера на "черном рынке". Если раньше мошенники покупали ее в среднем за 5-10 тысяч рублей, то сейчас цена доходит до 70 тысяч", - отметил Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда".
"Второй показатель - мошенники все чаще пытаются заставить жертву передать им наличные, чтобы обойти блокировки. Вспомнить хотя бы последние громкие случаи обмана, когда пострадавшие отдавали курьерам сумки с деньгами. То есть преступники пытаются вывести похищенные деньги из периметра платежной инфраструктуры, где можно приостановить перевод. Это усложняет жизнь мошенникам и снижает их возможности украсть деньги", - также рассказал он.
И в-третьих, банки совершенствуют защитные механизмы, их эффективность сейчас превышает 99%, указал заместитель председателя ЦБ РФ.
"Но все это не повод расслабляться. Мошенники не сдаются, пытаются обходить блокировки", - резюмировал он.
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