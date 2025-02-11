В ЦБ рассказали, сколько стоит карта дроппера на "черном рынке"
ЦБ: стоимость карты дроппера на "черном рынке" доходит до 70 тысяч рублей
Девушка держит в руках банковские карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стоимость карты дроппера, которая используется для перевода и обналичивания похищенных средств, на "черном рынке" сейчас доходит до 70 тысяч рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
В январе регулятор в своем Telegram-канале в ответах на вопросы подписчиков пояснял, что мошенники для обналичивания похищенных денег используют разветвленную сеть дропперов, а цепочка таких переводов может занять всего несколько минут.
ЦБ утвердил стандарт безопасного использования QR-кода
7 февраля, 16:25
"Мы уже видим, что наша борьба приносит плоды. Один из критериев – стоимость карты дроппера на "черном рынке". Если раньше мошенники покупали ее в среднем за 5-10 тысяч рублей, то сейчас цена доходит до 70 тысяч", - отметил Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда".
"Второй показатель - мошенники все чаще пытаются заставить жертву передать им наличные, чтобы обойти блокировки. Вспомнить хотя бы последние громкие случаи обмана, когда пострадавшие отдавали курьерам сумки с деньгами. То есть преступники пытаются вывести похищенные деньги из периметра платежной инфраструктуры, где можно приостановить перевод. Это усложняет жизнь мошенникам и снижает их возможности украсть деньги", - также рассказал он.
И в-третьих, банки совершенствуют защитные механизмы, их эффективность сейчас превышает 99%, указал заместитель председателя ЦБ РФ.
"Но все это не повод расслабляться. Мошенники не сдаются, пытаются обходить блокировки", - резюмировал он.