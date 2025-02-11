Рейтинг@Mail.ru
Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tsar-1998657016.html
Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска
Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска - РИА Новости, 11.02.2025
Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска
Мемкоин $CAR Центральноафриканской Республики (ЦАР) потерял в цене более 95% на следующий день после запуска, следует из данных портала CoinMarketCap,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:59:00+03:00
2025-02-11T15:59:00+03:00
технологии
цар
сша
дональд трамп
фостен-арканж туадера
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мемкоин $CAR Центральноафриканской Республики (ЦАР) потерял в цене более 95% на следующий день после запуска, следует из данных портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам. Накануне президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в соцсети X объявил о запуске первого национального мемкоина $CAR. По данным портала, пик стоимости запущенного 10 февраля мемкоина пришелся на 05.01 мск того же дня, составив 0,8483 доллара. По состоянию же на 14.50 мск 11 февраля стоимость $CAR упала до 0,0398 доллара. Таким образом, за указанный период времени мемкоин потерял 95,31% стоимости. Тем не менее, президент ЦАР в публикации на странице в соцсети X поспешил назвать запуск $CAR "потрясающим успехом". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20241106/bitkoin-1982094893.html
цар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, цар, сша, дональд трамп, фостен-арканж туадера, в мире
Технологии, ЦАР, США, Дональд Трамп, Фостен-Арканж Туадера, В мире
Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска

Мемкоин ЦАР потерял более 95% на следующий день после запуска

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мемкоин $CAR Центральноафриканской Республики (ЦАР) потерял в цене более 95% на следующий день после запуска, следует из данных портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам.
Накануне президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в соцсети X объявил о запуске первого национального мемкоина $CAR.
По данным портала, пик стоимости запущенного 10 февраля мемкоина пришелся на 05.01 мск того же дня, составив 0,8483 доллара. По состоянию же на 14.50 мск 11 февраля стоимость $CAR упала до 0,0398 доллара. Таким образом, за указанный период времени мемкоин потерял 95,31% стоимости.
Тем не менее, президент ЦАР в публикации на странице в соцсети X поспешил назвать запуск $CAR "потрясающим успехом".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум
6 ноября 2024, 06:18
 
ТехнологииЦАРСШАДональд ТрампФостен-Арканж ТуадераВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала