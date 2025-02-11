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Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска

Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска - РИА Новости, 11.02.2025

Мемкоин ЦАР потерял в цене более 95% после запуска

Мемкоин $CAR Центральноафриканской Республики (ЦАР) потерял в цене более 95% на следующий день после запуска, следует из данных портала CoinMarketCap,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:59:00+03:00

2025-02-11T15:59:00+03:00

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фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мемкоин $CAR Центральноафриканской Республики (ЦАР) потерял в цене более 95% на следующий день после запуска, следует из данных портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам. Накануне президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в соцсети X объявил о запуске первого национального мемкоина $CAR. По данным портала, пик стоимости запущенного 10 февраля мемкоина пришелся на 05.01 мск того же дня, составив 0,8483 доллара. По состоянию же на 14.50 мск 11 февраля стоимость $CAR упала до 0,0398 доллара. Таким образом, за указанный период времени мемкоин потерял 95,31% стоимости. Тем не менее, президент ЦАР в публикации на странице в соцсети X поспешил назвать запуск $CAR "потрясающим успехом". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.

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технологии, цар, сша, дональд трамп, фостен-арканж туадера, в мире