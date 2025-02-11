https://ria.ru/20250211/trevoga-1998520454.html

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

В Киеве снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2025

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:19:00+03:00

2025-02-11T03:19:00+03:00

2025-02-11T03:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

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россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, тревога в Киеве начала звучать в 3.01 мск. Ранее тревога была объявлена в Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Киевской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250211/vzryvy-1998515317.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины