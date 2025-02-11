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Пушков прокомментировал обвинения в организации покушения на Трампа - РИА Новости, 11.02.2025
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23:41 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998738132.html
Пушков прокомментировал обвинения в организации покушения на Трампа
Пушков прокомментировал обвинения в организации покушения на Трампа - РИА Новости, 11.02.2025
Пушков прокомментировал обвинения в организации покушения на Трампа
Президент США Дональд Трамп может начать расследования не только в Агентстве США по международному развитию (USAID), но и в предыдущей администрации демократов, РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:41:00+03:00
2025-02-11T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может начать расследования не только в Агентстве США по международному развитию (USAID), но и в предыдущей администрации демократов, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. &quot;Стало известно, что в США неназванный информатор обратился в правоохранительные органы с обвинением администрации (Джо) Байдена, губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро и экс-директора ФБР Кристофера Рэя в организации покушения на Трампа в июле 2024 года. Если верить информатору, то экс-глава ФБР Рэй и руководитель полиции штата Пенсильвания Кристофер Пэрис якобы координировали организацию покушения. В обвинении также указано, что члены администрация Байдена всячески блокировали попытки сообщить Секретной службе и аппарату ФБР о существовании заговора. Сдается, что одними лишь разоблачениями USAID дело при Трампе не ограничится&quot;, - написал Пушков.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля прошлого года в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп, алексей пушков, кристофер рэй, агентство по международному развитию сша, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Флорида, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Кристофер Рэй, Агентство по международному развитию США, ФБР
Пушков прокомментировал обвинения в организации покушения на Трампа

Сенатор Пушков: дело о покушении на Трампа может начаться не только в USAID

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может начать расследования не только в Агентстве США по международному развитию (USAID), но и в предыдущей администрации демократов, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"Стало известно, что в США неназванный информатор обратился в правоохранительные органы с обвинением администрации (Джо) Байдена, губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро и экс-директора ФБР Кристофера Рэя в организации покушения на Трампа в июле 2024 года. Если верить информатору, то экс-глава ФБР Рэй и руководитель полиции штата Пенсильвания Кристофер Пэрис якобы координировали организацию покушения. В обвинении также указано, что члены администрация Байдена всячески блокировали попытки сообщить Секретной службе и аппарату ФБР о существовании заговора. Сдается, что одними лишь разоблачениями USAID дело при Трампе не ограничится", - написал Пушков.

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Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля прошлого года в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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В миреСШАПенсильванияФлоридаДональд ТрампАлексей ПушковКристофер РэйАгентство по международному развитию СШАФБР
 
 
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