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Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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23:38 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998737774.html
Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам с Россией, пишут СМИ
Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам с Россией, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:38:00+03:00
2025-02-11T23:38:00+03:00
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владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. В начале февраля журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами. Однако позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой. "Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими... Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, и сказал близким к нему людям, что, по его мнению, у (Уиткоффа - ред.) есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне на Украине", - говорится в сообщении. Также источники утверждают, что Уиткофф провёл переговоры с "близкими союзниками" президента РФ Владимира Путина до своей поездки в Россию. Кроме того, неназванные высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили газете, что они не могут подтвердить разговор Путина и Трампа, поскольку обычно они информированы о подобных звонках. Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Газета New York Post ранее утверждала, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать сообщения об этом разговоре. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html
https://ria.ru/20250205/tramp-1997402346.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам с Россией, пишут СМИ

NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам России и Украины

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
В начале февраля журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами. Однако позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной
3 февраля, 03:59
«
"Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими... Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, и сказал близким к нему людям, что, по его мнению, у (Уиткоффа - ред.) есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне на Украине", - говорится в сообщении.
Также источники утверждают, что Уиткофф провёл переговоры с "близкими союзниками" президента РФ Владимира Путина до своей поездки в Россию. Кроме того, неназванные высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили газете, что они не могут подтвердить разговор Путина и Трампа, поскольку обычно они информированы о подобных звонках.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине
5 февраля, 00:03
Газета New York Post ранее утверждала, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать сообщения об этом разговоре.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Кремле прокомментировали данные о якобы прилете в Москву Уиткоффа
Вчера, 12:19
 
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