Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам с Россией, пишут СМИ
NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам России и Украины
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
В начале февраля журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами. Однако позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой.
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"Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими... Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, и сказал близким к нему людям, что, по его мнению, у (Уиткоффа - ред.) есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне на Украине", - говорится в сообщении.
Также источники утверждают, что Уиткофф провёл переговоры с "близкими союзниками" президента РФ Владимира Путина до своей поездки в Россию. Кроме того, неназванные высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили газете, что они не могут подтвердить разговор Путина и Трампа, поскольку обычно они информированы о подобных звонках.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля.
Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине
5 февраля, 00:03
Газета New York Post ранее утверждала, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать сообщения об этом разговоре.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".