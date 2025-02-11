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Глава Ford Motor обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности - РИА Новости, 11.02.2025
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23:08 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998735698.html
Глава Ford Motor обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности
Глава Ford Motor обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности - РИА Новости, 11.02.2025
Глава Ford Motor обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности
Действия президента США Дональда Трампа привели к хаосу в американской автомобильной промышленности и росту затрат, заявил во вторник исполнительный директор... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:08:00+03:00
2025-02-11T23:08:00+03:00
сша
китай
канада
дональд трамп
ford motor
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа привели к хаосу в американской автомобильной промышленности и росту затрат, заявил во вторник исполнительный директор автоконцерна Ford Motor Джим Фарли. "Президент Трамп много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию США сильнее, принести сюда больше производства, инноваций… Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса", - цитирует телеканал NBC News выступление Фарли на автомобильной конференции Wolfe Research в Нью-Йорке. По мнению главы компании, американским автопроизводителям приходится сталкиваться с "издержками от хаоса", которые возникают из-за действий президента страны. "Немного здесь, немного там… Вот, с чем нам прямо сейчас приходится иметь дело", - добавил он. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. Позднее американский президент принял решение приостановить запланированные с 4 февраля пошлины против Канады и Мексики, оставив в силе решение относительно Китая. В ответ комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило, что Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).
https://ria.ru/20250202/ssha-1996902846.html
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китай
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сша, китай, канада, дональд трамп, ford motor, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Китай, Канада, Дональд Трамп, Ford Motor, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Глава Ford Motor обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности

Глава Ford Фарли: действия Трампа привели к хаосу в автомобильной промышленности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа привели к хаосу в американской автомобильной промышленности и росту затрат, заявил во вторник исполнительный директор автоконцерна Ford Motor Джим Фарли.
«
"Президент Трамп много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию США сильнее, принести сюда больше производства, инноваций… Пока то, что мы видим, это много затрат и много хаоса", - цитирует телеканал NBC News выступление Фарли на автомобильной конференции Wolfe Research в Нью-Йорке.
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По мнению главы компании, американским автопроизводителям приходится сталкиваться с "издержками от хаоса", которые возникают из-за действий президента страны.
«
"Немного здесь, немного там… Вот, с чем нам прямо сейчас приходится иметь дело", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
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Позднее американский президент принял решение приостановить запланированные с 4 февраля пошлины против Канады и Мексики, оставив в силе решение относительно Китая.
В ответ комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило, что Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).
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СШАКитайКанадаДональд ТрампFord MotorВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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