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В Иране осудили слова Трампа о сделке с Ираном - РИА Новости, 11.02.2025
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23:01 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998735287.html
В Иране осудили слова Трампа о сделке с Ираном
В Иране осудили слова Трампа о сделке с Ираном - РИА Новости, 11.02.2025
В Иране осудили слова Трампа о сделке с Ираном
Иран рассматривает недавние заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Тегераном взамен бомбардировок как угрозу, осуждает ее и обязуется защищать... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:01:00+03:00
2025-02-11T23:01:00+03:00
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ООН, 11 фев – РИА Новости. Иран рассматривает недавние заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Тегераном взамен бомбардировок как угрозу, осуждает ее и обязуется защищать себя, следует из письма постпреда Ирана при ООН Амира Саида Ирвани. Ранее Трамп заявил, что предпочел бы заключить неядерную сделку с Ираном, чем "разбомбить его". Постпред Ирана в ООН, комментируя соответствующие высказывания президента США, заявил, что Тегеран "решительно отвергает и осуждает эту безрассудную угрозу". "Совет Безопасности ООН не должен молчать перед лицом такой наглой риторики, поскольку нормализация ситуации с угрозой применения силы создает опасный прецедент и должна быть безоговорочно осуждена. Исламская Республика Иран предупреждает, что любой акт агрессии будет иметь серьезные последствия, за которые США будут нести полную ответственность. Как ответственный член ООН, приверженный поддержанию мира, безопасности и международного сотрудничества, Иран будет решительно защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы от любых враждебных действий", – говорится в письме, которое направлено в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в феврале Фу Цуна.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, антониу гутерреш, фу цун, оон
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Фу Цун, ООН
В Иране осудили слова Трампа о сделке с Ираном

Постпред при ООН Ирвани: Иран осуждает заявления Трампа о сделке с Тегераном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
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ООН, 11 фев – РИА Новости. Иран рассматривает недавние заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Тегераном взамен бомбардировок как угрозу, осуждает ее и обязуется защищать себя, следует из письма постпреда Ирана при ООН Амира Саида Ирвани.
Ранее Трамп заявил, что предпочел бы заключить неядерную сделку с Ираном, чем "разбомбить его".
Постпред Ирана в ООН, комментируя соответствующие высказывания президента США, заявил, что Тегеран "решительно отвергает и осуждает эту безрассудную угрозу".
«
"Совет Безопасности ООН не должен молчать перед лицом такой наглой риторики, поскольку нормализация ситуации с угрозой применения силы создает опасный прецедент и должна быть безоговорочно осуждена. Исламская Республика Иран предупреждает, что любой акт агрессии будет иметь серьезные последствия, за которые США будут нести полную ответственность. Как ответственный член ООН, приверженный поддержанию мира, безопасности и международного сотрудничества, Иран будет решительно защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы от любых враждебных действий", – говорится в письме, которое направлено в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в феврале Фу Цуна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАнтониу ГутеррешФу ЦунООН
 
 
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