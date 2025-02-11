Трамп заявил, что его бизнес не будет участвовать в развитии сектора Газа
Трамп: мой бизнес не будет участвовать в развитии сектора Газа
© AP Photo / J. David Ake Дональд Трамп
© AP Photo / J. David Ake
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его бизнес не будет участвовать в развитии сектора Газы.
«
"Нет. У меня была отличная карьера в недвижимости", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II.
Он заявил, что в качестве президента сможет сделать больше хороших вещей, чем с позиции девелопера.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
В Кремле ответили на вопрос о планах Трампа по сектору Газа
10 февраля, 12:22