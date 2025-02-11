https://ria.ru/20250211/tramp-1998731706.html

Трамп заявил, что его бизнес не будет участвовать в развитии сектора Газа

Трамп заявил, что его бизнес не будет участвовать в развитии сектора Газа - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп заявил, что его бизнес не будет участвовать в развитии сектора Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бизнес не будет участвовать в развитии сектора Газы. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:35:00+03:00

2025-02-11T22:35:00+03:00

2025-02-11T22:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его бизнес не будет участвовать в развитии сектора Газы. "Нет. У меня была отличная карьера в недвижимости", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II. Он заявил, что в качестве президента сможет сделать больше хороших вещей, чем с позиции девелопера. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998728173.html

https://ria.ru/20250210/kreml-1998377656.html

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иордания

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в мире, сша, иордания, палестина, дональд трамп, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году