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Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы - РИА Новости, 11.02.2025
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21:52 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998728173.html
Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы
Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы
Президент США Дональд Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, поскольку с помощь Штатов в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T21:52:00+03:00
2025-02-11T21:52:00+03:00
в мире
сша
египет
иордания
дональд трамп
абдалла ii
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, поскольку с помощь Штатов в анклаве появятся отели и другие строения. "Мы будем проводить их очень правильно", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II. Он заявил, что верит в совместную разработку решений по Газе с Египтом на "99%". По словам Трампа, с помощью Штатов в анклаве появятся отели и другие строения. Иорданский монарх в свою очередь не стал высказывать оценок об идеях Трампа, предложив "дождаться, когда египтяне" презентуют свою видение. Двух лидеров цитирует пул Белого дома. Ранее Трамп заявил о готовности США "взять под контроль" Газу и сделать из анклава "ближневосточную ривьеру".
https://ria.ru/20250211/tramp-1998725500.html
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в мире, сша, египет, иордания, дональд трамп, абдалла ii, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Египет, Иордания, Дональд Трамп, Абдалла II, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы

Трамп пообещал, что с помощью США в Газе появятся отели и другие строения

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, поскольку с помощь Штатов в анклаве появятся отели и другие строения.
«
"Мы будем проводить их очень правильно", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
США получат сектор Газа, не покупая его, заявил Трамп
Вчера, 21:10
Он заявил, что верит в совместную разработку решений по Газе с Египтом на "99%".
По словам Трампа, с помощью Штатов в анклаве появятся отели и другие строения.
Иорданский монарх в свою очередь не стал высказывать оценок об идеях Трампа, предложив "дождаться, когда египтяне" презентуют свою видение.
Двух лидеров цитирует пул Белого дома.
Ранее Трамп заявил о готовности США "взять под контроль" Газу и сделать из анклава "ближневосточную ривьеру".
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу
8 февраля, 09:20
 
В миреСШАЕгипетИорданияДональд ТрампАбдалла IIОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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