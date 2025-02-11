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Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы
Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы
Президент США Дональд Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, поскольку с помощь Штатов в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T21:52:00+03:00
2025-02-11T21:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, поскольку с помощь Штатов в анклаве появятся отели и другие строения. "Мы будем проводить их очень правильно", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II. Он заявил, что верит в совместную разработку решений по Газе с Египтом на "99%". По словам Трампа, с помощью Штатов в анклаве появятся отели и другие строения. Иорданский монарх в свою очередь не стал высказывать оценок об идеях Трампа, предложив "дождаться, когда египтяне" презентуют свою видение. Двух лидеров цитирует пул Белого дома. Ранее Трамп заявил о готовности США "взять под контроль" Газу и сделать из анклава "ближневосточную ривьеру".
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в мире, сша, египет, иордания, дональд трамп, абдалла ii, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Египет, Иордания, Дональд Трамп, Абдалла II, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы
Трамп пообещал, что с помощью США в Газе появятся отели и другие строения