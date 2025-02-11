https://ria.ru/20250211/tramp-1998728173.html

Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы

Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы

Президент США Дональд Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, поскольку с помощь Штатов в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T21:52:00+03:00

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2025-02-11T21:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, поскольку с помощь Штатов в анклаве появятся отели и другие строения. "Мы будем проводить их очень правильно", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II. Он заявил, что верит в совместную разработку решений по Газе с Египтом на "99%". По словам Трампа, с помощью Штатов в анклаве появятся отели и другие строения. Иорданский монарх в свою очередь не стал высказывать оценок об идеях Трампа, предложив "дождаться, когда египтяне" презентуют свою видение. Двух лидеров цитирует пул Белого дома. Ранее Трамп заявил о готовности США "взять под контроль" Газу и сделать из анклава "ближневосточную ривьеру".

https://ria.ru/20250211/tramp-1998725500.html

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

сша

египет

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в мире, сша, египет, иордания, дональд трамп, абдалла ii, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году