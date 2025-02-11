США получат сектор Газа, не покупая его, заявил Трамп
Трамп: США получать сектором Газа во владение без траты денег налогоплательщиков
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении, заявил во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II.
"Мы не собираемся ничего покупать, мы это получим, и оно будет у нас, и мы сделаем так, чтобы был мир, и не было никаких проблем, и никто не будет подвергать это сомнению, и мы будем управлять этим очень правильно", - заявил Трамп в ответ на вопрос, собираются ли США за счет налогоплательщиков приобретать сектор Газа.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
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