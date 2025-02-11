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США получат сектор Газа, не покупая его, заявил Трамп - РИА Новости, 11.02.2025
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21:10 11.02.2025 (обновлено: 21:31 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/tramp-1998725500.html
США получат сектор Газа, не покупая его, заявил Трамп
США получат сектор Газа, не покупая его, заявил Трамп - РИА Новости, 11.02.2025
США получат сектор Газа, не покупая его, заявил Трамп
США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении, заявил во вторник президент США Дональд Трамп РИА Новости, 11.02.2025
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2025-02-11T21:31:00+03:00
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
палестина
дональд трамп
сектор газа
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении, заявил во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II."Мы не собираемся ничего покупать, мы это получим, и оно будет у нас, и мы сделаем так, чтобы был мир, и не было никаких проблем, и никто не будет подвергать это сомнению, и мы будем управлять этим очень правильно", - заявил Трамп в ответ на вопрос, собираются ли США за счет налогоплательщиков приобретать сектор Газа.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250211/hamas-1998570893.html
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сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, палестина, дональд трамп, сектор газа
США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Палестина, Дональд Трамп, Сектор Газа
США получат сектор Газа, не покупая его, заявил Трамп

Трамп: США получать сектором Газа во владение без траты денег налогоплательщиков

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении, заявил во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II.
"Мы не собираемся ничего покупать, мы это получим, и оно будет у нас, и мы сделаем так, чтобы был мир, и не было никаких проблем, и никто не будет подвергать это сомнению, и мы будем управлять этим очень правильно", - заявил Трамп в ответ на вопрос, собираются ли США за счет налогоплательщиков приобретать сектор Газа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ХАМАС указало Трампу на единственный способ освободить заложников
Вчера, 11:21
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Захарова прокомментировала слова Трампа по сектору Газа
6 февраля, 17:33
 
СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ миреПалестинаДональд ТрампСектор Газа
 
 
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