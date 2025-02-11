https://ria.ru/20250211/tramp-1998725377.html
Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине
Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию "достигается хороший прогресс". РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T21:07:00+03:00
2025-02-11T21:07:00+03:00
2025-02-11T21:27:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5f28ffab76ac173184a7c0dfd1311c6f.jpg
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию "достигается хороший прогресс"."Мы достигаем некоторого хорошего прогресса", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II.
https://ria.ru/20250211/bessent-1998717186.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ebe1d6919facb97e824f43ad9bc5d509.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине
Трамп заявил о хорошем прогрессе по мирному урегулированию на Украине