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Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 11.02.2025 (обновлено: 21:27 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/tramp-1998725377.html
Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине
Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию "достигается хороший прогресс". РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T21:07:00+03:00
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в мире
украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию "достигается хороший прогресс"."Мы достигаем некоторого хорошего прогресса", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II.
https://ria.ru/20250211/bessent-1998717186.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине

Трамп заявил о хорошем прогрессе по мирному урегулированию на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию "достигается хороший прогресс".
"Мы достигаем некоторого хорошего прогресса", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Трамп отправит министра финансов встретиться с Зеленским
Вчера, 19:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампРоссия
 
 
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