https://ria.ru/20250211/tramp-1998725377.html

Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине

Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп снова заявил о хорошем прогрессе по миру на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию "достигается хороший прогресс". РИА Новости, 11.02.2025

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2025-02-11T21:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию "достигается хороший прогресс"."Мы достигаем некоторого хорошего прогресса", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с королем Иордании Абдаллой II.

https://ria.ru/20250211/bessent-1998717186.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия