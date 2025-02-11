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Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках - РИА Новости, 11.02.2025
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20:17 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998720594.html
Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках
Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что палестинское движение ХАМАС прислушается к установленному им крайнему сроку на освобождение заложников. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:17:00+03:00
2025-02-11T20:17:00+03:00
в мире
израиль
сша
ливан
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что палестинское движение ХАМАС прислушается к установленному им крайнему сроку на освобождение заложников. "Я думаю, да", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, он намерен придерживаться установленного им ранее крайнего срока. Ранее Трамп во время подписания указов в Белом доме в беседе с журналистами потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад". Представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощи в палестинский анклав. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
https://ria.ru/20250211/hamas-1998570893.html
https://ria.ru/20250208/hamas-1998111151.html
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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках

Трамп рассчитывает, что ХАМАС прислушается к сроку на освобождение заложников

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что палестинское движение ХАМАС прислушается к установленному им крайнему сроку на освобождение заложников.
«
"Я думаю, да", - заявил Трамп в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ХАМАС указало Трампу на единственный способ освободить заложников
Вчера, 11:21
По его словам, он намерен придерживаться установленного им ранее крайнего срока.
Ранее Трамп во время подписания указов в Белом доме в беседе с журналистами потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".
Представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощи в палестинский анклав.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе
8 февраля, 09:02
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом
5 февраля, 03:57
 
В миреИзраильСШАЛиванДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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