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Арабские страны надеются, что Трамп потеряет интерес к Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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15:02 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998640461.html
Арабские страны надеются, что Трамп потеряет интерес к Газе, сообщили СМИ
Арабские страны надеются, что Трамп потеряет интерес к Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Арабские страны надеются, что Трамп потеряет интерес к Газе, сообщили СМИ
Арабские чиновники надеются, что президент США Дональд Трамп потеряет интерес к идеям по сектору Газа, по которым жители анклава могут быть переселены в другую... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:02:00+03:00
2025-02-11T15:02:00+03:00
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иордания
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арабские чиновники надеются, что президент США Дональд Трамп потеряет интерес к идеям по сектору Газа, по которым жители анклава могут быть переселены в другую страну, сообщает агентство Блумберг. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. Как рассказали Блумберг неназваные источники, знакомые с ситуацией, арабские страны, представленные Иорданией в Вашингтоне, обсуждают идеи по поводу "ответа Трампу". Агентство приводит возможные стратегии арабских государств в решении проблемы с анклавом и США. Одно из уже существующих предложений заключается в том, чтобы создать новую администрацию под руководством палестинцев в секторе Газа, поддержанную державами Ближнего Востока. Как рассказал Блумберг один неназванный источник, власти Саудовской Аравии планируют создать с нуля ядерную программу с помощью США, которая могла бы выступать в качестве рычага для того, чтобы Трамп отказался от своих планов по Газе. "Лучшей стратегией может быть попытка выиграть время и надеяться, что Трамп потеряет интерес к предложению по Газе. Кроме как выжидания, для арабских государств ничего не остается сделать поэтому поводу", - передает агентство со ссылкой на неназванных арабских чиновников. Блумберг добавляет, что арабские страны решили "тихо сопротивляться Трампу " в вопросе сектора Газа и избегать публичных разногласий. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250206/ssha-1997638926.html
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в мире, цены на нефть, сша, израиль, иордания, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, США, Израиль, Иордания, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Арабские страны надеются, что Трамп потеряет интерес к Газе, сообщили СМИ

Bloomberg: арабские страны надеются, что Трамп потеряет интерес к идеям по Газе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арабские чиновники надеются, что президент США Дональд Трамп потеряет интерес к идеям по сектору Газа, по которым жители анклава могут быть переселены в другую страну, сообщает агентство Блумберг.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
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Как рассказали Блумберг неназваные источники, знакомые с ситуацией, арабские страны, представленные Иорданией в Вашингтоне, обсуждают идеи по поводу "ответа Трампу". Агентство приводит возможные стратегии арабских государств в решении проблемы с анклавом и США. Одно из уже существующих предложений заключается в том, чтобы создать новую администрацию под руководством палестинцев в секторе Газа, поддержанную державами Ближнего Востока. Как рассказал Блумберг один неназванный источник, власти Саудовской Аравии планируют создать с нуля ядерную программу с помощью США, которая могла бы выступать в качестве рычага для того, чтобы Трамп отказался от своих планов по Газе.
"Лучшей стратегией может быть попытка выиграть время и надеяться, что Трамп потеряет интерес к предложению по Газе. Кроме как выжидания, для арабских государств ничего не остается сделать поэтому поводу", - передает агентство со ссылкой на неназванных арабских чиновников.
Блумберг добавляет, что арабские страны решили "тихо сопротивляться Трампу " в вопросе сектора Газа и избегать публичных разногласий.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
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Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
5 февраля, 10:41
 
В миреЦены на нефтьСШАИзраильИорданияДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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