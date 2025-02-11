https://ria.ru/20250211/tramp-1998597872.html

СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения

СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения

Президент США Дональд Трамп запросил у своих советников "список" сотрудников Национального архива, которых следует уволить, сообщает журнал Rolling Stone со... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:52:00+03:00

2025-02-11T12:52:00+03:00

2025-02-11T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запросил у своих советников "список" сотрудников Национального архива, которых следует уволить, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. "В последние месяцы Трамп спрашивал у своих советников, кого из сотрудников Национального архива ему следует уволить", - говорится в сообщении. Согласно источникам, в этот список входят не только те, кто участвовал в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но и сотрудники, которые, по их мнению, "просто выполняли свою работу". В связи с этим некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома призывают тщательно пересмотреть этот перечень, отмечает Rolling Stone. По данным журнала, в список может входить заместитель архивариуса США Уильям Босанко, однако пока неясно, будет ли он отправлен в отставку, как и его уже уволенная начальница Коллин Шоган. В ответ на запрос о комментарии представитель Национального архива направил Rolling Stone письмо Американской исторической ассоциации в Белый дом, в котором подчеркивается, что должность архивариуса США является непартийной и требует утверждения Сенатом. "Демократия зиждется на верховенстве закона. А история Соединенных Штатов — на беспрепятственном доступе к архивным документам", — говорится в письме. По информации Rolling Stone, сотрудники Национального архива готовятся к дальнейшим увольнениям. "Они говорят об этом как о неизбежности", — сообщил один из источников, добавляя, что "обстановка мрачная".

https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html

https://ria.ru/20250209/reuters-1998223587.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады