СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения
Rolling Stone: Трамп запросил список сотрудников нацархива для увольнения
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запросил у своих советников "список" сотрудников Национального архива, которых следует уволить, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
"В последние месяцы Трамп спрашивал у своих советников, кого из сотрудников Национального архива ему следует уволить", - говорится в сообщении.
Согласно источникам, в этот список входят не только те, кто участвовал в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но и сотрудники, которые, по их мнению, "просто выполняли свою работу". В связи с этим некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома призывают тщательно пересмотреть этот перечень, отмечает Rolling Stone.
По данным журнала, в список может входить заместитель архивариуса США Уильям Босанко, однако пока неясно, будет ли он отправлен в отставку, как и его уже уволенная начальница Коллин Шоган.
В ответ на запрос о комментарии представитель Национального архива направил Rolling Stone письмо Американской исторической ассоциации в Белый дом, в котором подчеркивается, что должность архивариуса США является непартийной и требует утверждения Сенатом.
"Демократия зиждется на верховенстве закона. А история Соединенных Штатов — на беспрепятственном доступе к архивным документам", — говорится в письме.
По информации Rolling Stone, сотрудники Национального архива готовятся к дальнейшим увольнениям. "Они говорят об этом как о неизбежности", — сообщил один из источников, добавляя, что "обстановка мрачная".
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