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СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения - РИА Новости, 11.02.2025
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12:52 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998597872.html
СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения
СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения
Президент США Дональд Трамп запросил у своих советников "список" сотрудников Национального архива, которых следует уволить, сообщает журнал Rolling Stone со... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:52:00+03:00
2025-02-11T12:52:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запросил у своих советников "список" сотрудников Национального архива, которых следует уволить, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. "В последние месяцы Трамп спрашивал у своих советников, кого из сотрудников Национального архива ему следует уволить", - говорится в сообщении. Согласно источникам, в этот список входят не только те, кто участвовал в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но и сотрудники, которые, по их мнению, "просто выполняли свою работу". В связи с этим некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома призывают тщательно пересмотреть этот перечень, отмечает Rolling Stone. По данным журнала, в список может входить заместитель архивариуса США Уильям Босанко, однако пока неясно, будет ли он отправлен в отставку, как и его уже уволенная начальница Коллин Шоган. В ответ на запрос о комментарии представитель Национального архива направил Rolling Stone письмо Американской исторической ассоциации в Белый дом, в котором подчеркивается, что должность архивариуса США является непартийной и требует утверждения Сенатом. "Демократия зиждется на верховенстве закона. А история Соединенных Штатов — на беспрепятственном доступе к архивным документам", — говорится в письме. По информации Rolling Stone, сотрудники Национального архива готовятся к дальнейшим увольнениям. "Они говорят об этом как о неизбежности", — сообщил один из источников, добавляя, что "обстановка мрачная".
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
СМИ: Трамп запросил список сотрудников Национального архива для увольнения

Rolling Stone: Трамп запросил список сотрудников нацархива для увольнения

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запросил у своих советников "список" сотрудников Национального архива, которых следует уволить, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
"В последние месяцы Трамп спрашивал у своих советников, кого из сотрудников Национального архива ему следует уволить", - говорится в сообщении.
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Согласно источникам, в этот список входят не только те, кто участвовал в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но и сотрудники, которые, по их мнению, "просто выполняли свою работу". В связи с этим некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома призывают тщательно пересмотреть этот перечень, отмечает Rolling Stone.
По данным журнала, в список может входить заместитель архивариуса США Уильям Босанко, однако пока неясно, будет ли он отправлен в отставку, как и его уже уволенная начальница Коллин Шоган.
В ответ на запрос о комментарии представитель Национального архива направил Rolling Stone письмо Американской исторической ассоциации в Белый дом, в котором подчеркивается, что должность архивариуса США является непартийной и требует утверждения Сенатом.
"Демократия зиждется на верховенстве закона. А история Соединенных Штатов — на беспрепятственном доступе к архивным документам", — говорится в письме.
По информации Rolling Stone, сотрудники Национального архива готовятся к дальнейшим увольнениям. "Они говорят об этом как о неизбежности", — сообщил один из источников, добавляя, что "обстановка мрачная".
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