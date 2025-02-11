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Трамп берет Украину в финансовую кабалу, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.02.2025
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12:43 11.02.2025 (обновлено: 12:51 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/tramp-1998595521.html
Трамп берет Украину в финансовую кабалу, заявили в Госдуме
Трамп берет Украину в финансовую кабалу, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп берет Украину в финансовую кабалу, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент США Дональд Трамп фактически берет Украину в финансовую РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:43:00+03:00
2025-02-11T12:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент США Дональд Трамп фактически берет Украину в финансовую кабалу. Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. "Трамп берет Украину в финансовую кабалу и делает это не стесняясь. Ничего личного, просто бизнес - привычный для американского общества подход. Киев уже не просто должен, а по жизни обязан США в самом прямом смысле этого слова. Вот к чему приводит щедрая помощь от Запада", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, быть в должниках Украине не привыкать. "Подумаешь, заберут земли, заводы, недра, главное - свобода останется, но только свобода, без сомнения, будет от имущества, права голоса и права на свою землю. Знал ли Зеленский это, когда просил западную помощь? Думаю, он даже не задумывался, а делал по принципу "после меня хоть потоп", - сказал депутат.
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в мире, украина, дональд трамп, дмитрий белик
В мире, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Белик
Трамп берет Украину в финансовую кабалу, заявили в Госдуме

Депутат Белик: Трамп фактически берет Украину в финансовую кабалу

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент США Дональд Трамп фактически берет Украину в финансовую кабалу.
Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов.
"Трамп берет Украину в финансовую кабалу и делает это не стесняясь. Ничего личного, просто бизнес - привычный для американского общества подход. Киев уже не просто должен, а по жизни обязан США в самом прямом смысле этого слова. Вот к чему приводит щедрая помощь от Запада", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, быть в должниках Украине не привыкать.
"Подумаешь, заберут земли, заводы, недра, главное - свобода останется, но только свобода, без сомнения, будет от имущества, права голоса и права на свою землю. Знал ли Зеленский это, когда просил западную помощь? Думаю, он даже не задумывался, а делал по принципу "после меня хоть потоп", - сказал депутат.
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В миреУкраинаДональд ТрампДмитрий Белик
 
 
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