https://ria.ru/20250211/tramp-1998595521.html

Трамп берет Украину в финансовую кабалу, заявили в Госдуме

Трамп берет Украину в финансовую кабалу, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп берет Украину в финансовую кабалу, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент США Дональд Трамп фактически берет Украину в финансовую РИА Новости, 11.02.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент США Дональд Трамп фактически берет Украину в финансовую кабалу. Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. "Трамп берет Украину в финансовую кабалу и делает это не стесняясь. Ничего личного, просто бизнес - привычный для американского общества подход. Киев уже не просто должен, а по жизни обязан США в самом прямом смысле этого слова. Вот к чему приводит щедрая помощь от Запада", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, быть в должниках Украине не привыкать. "Подумаешь, заберут земли, заводы, недра, главное - свобода останется, но только свобода, без сомнения, будет от имущества, права голоса и права на свою землю. Знал ли Зеленский это, когда просил западную помощь? Думаю, он даже не задумывался, а делал по принципу "после меня хоть потоп", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250207/tramp-1997914687.html

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в мире, украина, дональд трамп, дмитрий белик