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Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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11:00 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998565849.html
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства, пишут СМИ
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на европейскую фармацевтическую продукцию, сообщает издание Politico. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:00:00+03:00
2025-02-11T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на европейскую фармацевтическую продукцию, сообщает издание Politico. "Несмотря на то, что Трамп не назвал никаких сроков, он также пообещал нанести удар по европейской фармацевтической отрасли… Кто пострадает больше всех? Вероятно, особо обеспокоена будет Ирландия", - сообщается в материале издания. Как отмечается, в 2023 году США стали крупнейшим покупателем ирландских экспортных товаров на сумму около 54 миллиардов евро, из них 36 пришлось на фармацевтические препараты и химические вещества. Меры Трампа также могут отразиться на датской фармацевтической компании Novo Nordisk, известной производством препарата "Оземпик". "Первая угроза введения пошлин прозвучала в адрес Дании в связи с ее нежеланием отказаться от контроля над Гренландией. Естественно, это ударит по самой известной компании страны… Novo Nordisk", - пишет издание. Кроме того, от введения Трампом пошлин может сильно пострадать автомобильный сектор, в частности, немецкая фирма Das Auto. Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
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дональд трамп, в мире
Дональд Трамп, В мире
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства, пишут СМИ

Politico: Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на европейскую фармацевтическую продукцию, сообщает издание Politico.
"Несмотря на то, что Трамп не назвал никаких сроков, он также пообещал нанести удар по европейской фармацевтической отрасли… Кто пострадает больше всех? Вероятно, особо обеспокоена будет Ирландия", - сообщается в материале издания.
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Как отмечается, в 2023 году США стали крупнейшим покупателем ирландских экспортных товаров на сумму около 54 миллиардов евро, из них 36 пришлось на фармацевтические препараты и химические вещества.
Меры Трампа также могут отразиться на датской фармацевтической компании Novo Nordisk, известной производством препарата "Оземпик".
"Первая угроза введения пошлин прозвучала в адрес Дании в связи с ее нежеланием отказаться от контроля над Гренландией. Естественно, это ударит по самой известной компании страны… Novo Nordisk", - пишет издание.
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Кроме того, от введения Трампом пошлин может сильно пострадать автомобильный сектор, в частности, немецкая фирма Das Auto.
Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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