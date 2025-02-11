https://ria.ru/20250211/tramp-1998548886.html

Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике, сообщили СМИ

Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп уволил с должности главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема, назначенного прошлой администрацией, сообщает... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:49:00+03:00

2025-02-11T09:49:00+03:00

2025-02-11T09:49:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уволил с должности главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема, назначенного прошлой администрацией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на комиссию. "OGE уведомлено о том, что президент увольняет Дэвида Уитема с поста директора OGE", - цитирует телеканал заявление комиссии. Сам Уитем рассказал телеканалу, что ему неизвестно о каких-либо причинах, которые могли бы повлиять на решение Трампа, а сам он разочарован тем, что его работа закончилась так быстро и "без каких-либо объяснений или уведомлений". Ранее письмо от Трампа об увольнении получила председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994739097.html

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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады