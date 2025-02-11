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Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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09:49 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998548886.html
Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике, сообщили СМИ
Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп уволил с должности главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема, назначенного прошлой администрацией, сообщает... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:49:00+03:00
2025-02-11T09:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уволил с должности главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема, назначенного прошлой администрацией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на комиссию. "OGE уведомлено о том, что президент увольняет Дэвида Уитема с поста директора OGE", - цитирует телеканал заявление комиссии. Сам Уитем рассказал телеканалу, что ему неизвестно о каких-либо причинах, которые могли бы повлиять на решение Трампа, а сам он разочарован тем, что его работа закончилась так быстро и "без каких-либо объяснений или уведомлений". Ранее письмо от Трампа об увольнении получила председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739097.html
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В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике, сообщили СМИ

CNN: Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике Дэвида Уитема

© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уволил с должности главу правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема, назначенного прошлой администрацией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на комиссию.
"OGE уведомлено о том, что президент увольняет Дэвида Уитема с поста директора OGE", - цитирует телеканал заявление комиссии.
Сам Уитем рассказал телеканалу, что ему неизвестно о каких-либо причинах, которые могли бы повлиять на решение Трампа, а сам он разочарован тем, что его работа закончилась так быстро и "без каких-либо объяснений или уведомлений".
Ранее письмо от Трампа об увольнении получила председатель федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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