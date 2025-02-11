https://ria.ru/20250211/tramp-1998523873.html
Трамп отменил "антиамериканскую пропаганду" в оперном театре Вашингтона
Трамп отменил "антиамериканскую пропаганду" в оперном театре Вашингтона - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп отменил "антиамериканскую пропаганду" в оперном театре Вашингтона
Президент США Дональд Трамп назначил нового директора главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:46:00+03:00
2025-02-11T04:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил нового директора главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, заявив, что больше там не будет антиамериканской пропаганды. "Я с радостью сообщаю, что Рик Гренелл будет работать временно исполняющим обязанности директора Кеннеди-центра. Рик разделяет мое видение золотого века американского искусства и культуры и будет контролировать ежедневную работу центра. Никаких больше "дрэг-шоу" или другой антиамериканской пропаганды. Только лучшее", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Гренелл - карьерный дипломат, работал в ООН, а также послом и в госдепе. Ранее Трамп назначил себя председателем попечительского совета площадки взамен миллиардера и главы Carlyle Group Дэвида Рубинштейна. В репертуаре площадки вместе с классическими операми и балетами, присутствуют бродвейские постановки и театральные киноадаптации. Проводящаяся в Кеннеди-центре премия вашингтонской национальной оперы включает номинации для "трансгендерных"* певцов (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено). Наряду с этим Национальный симфонический оркестр регулярно исполняет симфонии русских композиторов, а в ближайшие выходные Американский театр танцев покажет балет по роману "Преступление и наказание", Родиона Раскольникова в разные дни постановки будут исполнять то мужчина, то женщина, чтобы, как заявляют на сайте Центра, подчеркнуть общность поставленных проблем для обоих полов.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html
https://rsport.ria.ru/20250210/tramp-1998345352.html
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сша, россия, дональд трамп, оон
США, Россия, Дональд Трамп, ООН
Трамп отменил "антиамериканскую пропаганду" в оперном театре Вашингтона
Трамп отменил "антиамериканскую пропаганду" в центре искусств имени Кеннеди
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил нового директора главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, заявив, что больше там не будет антиамериканской пропаганды.
"Я с радостью сообщаю, что Рик Гренелл будет работать временно исполняющим обязанности директора Кеннеди-центра. Рик разделяет мое видение золотого века американского искусства и культуры и будет контролировать ежедневную работу центра. Никаких больше "дрэг-шоу" или другой антиамериканской пропаганды. Только лучшее", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Гренелл - карьерный дипломат, работал в ООН
, а также послом и в госдепе.
Ранее Трамп назначил себя председателем попечительского совета площадки взамен миллиардера и главы Carlyle Group Дэвида Рубинштейна.
В репертуаре площадки вместе с классическими операми и балетами, присутствуют бродвейские постановки и театральные киноадаптации. Проводящаяся в Кеннеди-центре премия вашингтонской национальной оперы включает номинации для "трансгендерных"* певцов (движение ЛГБТ* признано в России
экстремистским и запрещено).
Наряду с этим Национальный симфонический оркестр регулярно исполняет симфонии русских композиторов, а в ближайшие выходные Американский театр танцев покажет балет по роману "Преступление и наказание", Родиона Раскольникова в разные дни постановки будут исполнять то мужчина, то женщина, чтобы, как заявляют на сайте Центра, подчеркнуть общность поставленных проблем для обоих полов.
* Запрещенная в России экстремистская организация.