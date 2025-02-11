https://ria.ru/20250211/tramp-1998523570.html

Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников к полудню субботы

Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников к полудню субботы - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников к полудню субботы

Президент США Дональд Трамп во время подписания указов потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:36:00+03:00

2025-02-11T04:36:00+03:00

2025-02-11T04:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время подписания указов потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад". "Если их не вернут к 12.00 субботы, я считаю, что пришло время отменить всё... если они не вернут всех... а по двое или по одному... после этого я бы сказал, что разразится ад", - сказал Трамп, трансляцию подписания вели журналисты пула Белого дома. Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощи в палестинский анклав. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250210/zalozhniki-1998508225.html

https://ria.ru/20250210/izrail-1998492054.html

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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году