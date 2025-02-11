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Трамп заявил, что Канаде хуже быть независимым государством, чем штатом США - РИА Новости, 11.02.2025
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03:17 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998520302.html
Трамп заявил, что Канаде хуже быть независимым государством, чем штатом США
Трамп заявил, что Канаде хуже быть независимым государством, чем штатом США - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп заявил, что Канаде хуже быть независимым государством, чем штатом США
Существование Канады в качестве независимого государства - это не очень хорошо, в роли американского штата ей будет лучше, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:17:00+03:00
2025-02-11T03:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Существование Канады в качестве независимого государства - это не очень хорошо, в роли американского штата ей будет лучше, заявил президент США Дональд Трамп. "В Канаде дефолт, они меньше всех платят в НАТО, это нечестно, они думают, что Америка им поможет автоматически. Но в качестве штата это будет отлично работать. Для отдельной страны мы перестанем делать это", - сказал Трамп в интервью Fox News, подчеркнув, что не понимает, зачем Штатам платить субсидии соседу. Как заявил Трамп, вокруг Канады якобы "повсюду ходят российские корабли, китайские корабли". "Они ходят вокруг Канады, рядом с Гренландией. Мы не позволим этому случиться вокруг Гренландии", - сказал Трамп. "У Канады очень большая автомобильная индустрия. Мы не хотим их машин", - добавил Трамп, пообещав, если договоренности не будут достигнуты, ввести пошлины до 100% на продукцию канадского автопрома. Ранее Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
https://ria.ru/20250211/preemnik-1998519722.html
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в мире, канада, сша, америка, дональд трамп, джастин трюдо, нато
В мире, Канада, США, Америка, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, НАТО
Трамп заявил, что Канаде хуже быть независимым государством, чем штатом США

Трамп: для Канады оставаться независимым государством хуже, чем стать штатом США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Существование Канады в качестве независимого государства - это не очень хорошо, в роли американского штата ей будет лучше, заявил президент США Дональд Трамп.
Канаде дефолт, они меньше всех платят в НАТО, это нечестно, они думают, что Америка им поможет автоматически. Но в качестве штата это будет отлично работать. Для отдельной страны мы перестанем делать это", - сказал Трамп в интервью Fox News, подчеркнув, что не понимает, зачем Штатам платить субсидии соседу.
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Как заявил Трамп, вокруг Канады якобы "повсюду ходят российские корабли, китайские корабли".
"Они ходят вокруг Канады, рядом с Гренландией. Мы не позволим этому случиться вокруг Гренландии", - сказал Трамп.
"У Канады очень большая автомобильная индустрия. Мы не хотим их машин", - добавил Трамп, пообещав, если договоренности не будут достигнуты, ввести пошлины до 100% на продукцию канадского автопрома.
Ранее Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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В миреКанадаСШААмерикаДональд ТрампДжастин ТрюдоНАТО
 
 
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