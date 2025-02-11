https://ria.ru/20250211/tramp-1998519134.html

Трамп заявил, что по украинскому урегулированию есть прогресс

Трамп заявил, что по украинскому урегулированию есть прогресс - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп заявил, что по украинскому урегулированию есть прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию есть прогресс. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T02:48:00+03:00

2025-02-11T02:48:00+03:00

2025-02-11T08:56:00+03:00

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по украинскому урегулированию есть прогресс. "На прошедшей неделе достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится", — сказал Трамп в интервью Fox News. Он заявил, что надеется на проведение переговоров и думает, что "это случится".

https://ria.ru/20250211/tramp-1998518850.html

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в мире, сша, дональд трамп