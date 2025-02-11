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Трамп допустил, что Украина станет Россией в "какой-то день" - РИА Новости, 11.02.2025
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02:34 11.02.2025 (обновлено: 09:00 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/tramp-1998518850.html
Трамп допустил, что Украина станет Россией в "какой-то день"
Трамп допустил, что Украина станет Россией в "какой-то день" - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп допустил, что Украина станет Россией в "какой-то день"
Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств, так как "может стать Россией в какой-то день", заявил в интервью Fox News... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T02:34:00+03:00
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россия
украина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств, так как "может стать Россией в какой-то день", заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп."У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", — сказал Трамп.По словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. "Я хочу их назад", — заявил Трамп. Он добавил, что США якобы вложили в Украину "более 300 миллиардов долларов, возможно 350", тогда как Европа — 100 миллиардов."Мы — вдвое больше", — сказал он.Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств."Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных (металлов. — Прим. ред.), и они по сути согласились сделать это. Так что, по крайней мере, мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые. Я им сказал, что нам приходится, приходится получить что-нибудь", — заявил президент США.При этом Трамп не ответил прямо на вопрос о том, продолжаются ли поставки оружия Киеву.На прошлой неделе американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
https://ria.ru/20250211/peregovory-1998515453.html
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россия, украина, сша, в мире, дональд трамп
Россия, Украина, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп допустил, что Украина станет Россией в "какой-то день"

Президент США Трамп допустил, что Украина станет Россией в какой-то день

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств, так как "может стать Россией в какой-то день", заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп.
«
"У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", — сказал Трамп.
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По словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства.
«
"Я хочу их назад", — заявил Трамп.
Он добавил, что США якобы вложили в Украину "более 300 миллиардов долларов, возможно 350", тогда как Европа — 100 миллиардов.
"Мы — вдвое больше", — сказал он.
Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств.
"Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных (металлов. — Прим. ред.), и они по сути согласились сделать это. Так что, по крайней мере, мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые. Я им сказал, что нам приходится, приходится получить что-нибудь", — заявил президент США.
При этом Трамп не ответил прямо на вопрос о том, продолжаются ли поставки оружия Киеву.
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На прошлой неделе американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
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