https://ria.ru/20250211/teyt-1998620864.html

Американка подала в суд на братьев Тейт за вербовку для секс-работы

Американка подала в суд на братьев Тейт за вербовку для секс-работы - РИА Новости, 11.02.2025

Американка подала в суд на братьев Тейт за вербовку для секс-работы

Гражданка США подала судебный иск против бывшего кикбоксера и интернет-блогера Эндрю Тейта и его брата Тристана за то, что в 2022 году они обманом заставили ее... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:08:00+03:00

2025-02-11T14:08:00+03:00

2025-02-11T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гражданка США подала судебный иск против бывшего кикбоксера и интернет-блогера Эндрю Тейта и его брата Тристана за то, что в 2022 году они обманом заставили ее прилететь в Румынию и пытались подвергнуть сексуальной эксплуатации, сообщает газета New York Times. Весной 2023 года посольство США обратилось в полицию из-за пропажи американской гражданки. Ее вместе с другой девушкой обнаружили в доме братьев Тейт. Тогда мужчины были допрошены, но их оставили на свободе, однако следствие продолжилось. "В иске, поданном в понедельник, американка обвинила онлайн-инфлюенсеров Тристана и Эндрю Тейтов в том, что ее обманом привезли в Румынию, вербовали для работы в секс-индустрии, а также оклеветали после того, как она дала показания властям Румынии", - говорится в сообщении газеты. Как отмечает издание, это первый иск против братьев Тейт, поданный на территории США. Женщина попросила не раскрывать ее личность в судебных документах. По информации New York Times, в 2021 году истица познакомилась с Тристаном Тейтом в интернете, затем они встретились на территории США, у них завязались романтические отношения. Позднее, в 2022 году, Тейт пригласил женщину прилететь к нему в Румынию. Ее поселили в доме с несколькими другими женщинами, некоторые из которых участвовали в создании порнографических материалов. Братья запрещали истице общаться с кем-либо еще, пишет газета. Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.

https://ria.ru/20240909/kanada-1971689999.html

https://rsport.ria.ru/20241122/makgregor-1985283973.html

https://rsport.ria.ru/20250203/khari-1997103192.html

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