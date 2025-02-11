https://ria.ru/20250211/terroristy-1998601712.html

НАК пресек деятельность 224 террористов с начала года

НАК пресек деятельность 224 террористов с начала года - РИА Новости, 11.02.2025

НАК пресек деятельность 224 террористов с начала года

С начала 2025 года в России пресечена террористическая деятельность 224 лиц – двух главарей, 97 боевиков и более 100 пособников, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:04:00+03:00

2025-02-11T13:04:00+03:00

2025-02-11T13:14:00+03:00

национальный антитеррористический комитет рф

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. С начала 2025 года в России пресечена террористическая деятельность 224 лиц – двух главарей, 97 боевиков и более 100 пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы."Обнаружено и ликвидировано 11 схронов с оружием, боеприпасами и СВУ, пресечена террористическая деятельность 224 лиц, в том числе двух главарей, 97 боевиков и более 100 пособников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

национальный антитеррористический комитет рф, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва