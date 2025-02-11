https://ria.ru/20250211/terroristy-1998601712.html
НАК пресек деятельность 224 террористов с начала года
НАК пресек деятельность 224 террористов с начала года - РИА Новости, 11.02.2025
НАК пресек деятельность 224 террористов с начала года
С начала 2025 года в России пресечена террористическая деятельность 224 лиц – двух главарей, 97 боевиков и более 100 пособников, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:04:00+03:00
2025-02-11T13:04:00+03:00
2025-02-11T13:14:00+03:00
национальный антитеррористический комитет рф
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. С начала 2025 года в России пресечена террористическая деятельность 224 лиц – двух главарей, 97 боевиков и более 100 пособников, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы."Обнаружено и ликвидировано 11 схронов с оружием, боеприпасами и СВУ, пресечена террористическая деятельность 224 лиц, в том числе двух главарей, 97 боевиков и более 100 пособников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва
Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Бортников, Москва
НАК пресек деятельность 224 террористов с начала года
НАК с начала года пресек деятельность 224 террористов, в том числе двух главарей