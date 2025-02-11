https://ria.ru/20250211/terakt-1998600659.html

В России с начала года предотвратили 23 теракта

В России с начала года предотвратили 23 теракта - РИА Новости, 11.02.2025

В России с начала года предотвратили 23 теракта

В 2025 году в России предотвращены 23 теракта, сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:01:00+03:00

2025-02-11T13:01:00+03:00

2025-02-11T13:06:00+03:00

россия

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588823788_0:310:2875:1927_1920x0_80_0_0_e96f405c12db2c764b6a0dd99a6bab7c.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В 2025 году в России предотвращены 23 теракта, сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы."Скоординированными действиями силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/fsb-1997881878.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)