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В России с начала года предотвратили 23 теракта - РИА Новости, 11.02.2025
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13:01 11.02.2025 (обновлено: 13:06 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/terakt-1998600659.html
В России с начала года предотвратили 23 теракта
В России с начала года предотвратили 23 теракта - РИА Новости, 11.02.2025
В России с начала года предотвратили 23 теракта
В 2025 году в России предотвращены 23 теракта, сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 11.02.2025
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россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В 2025 году в России предотвращены 23 теракта, сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы."Скоординированными действиями силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО", - говорится в сообщении.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России с начала года предотвратили 23 теракта

НАК: в 2025 году в России предотвратили 23 теракта

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб
Сотрудники спецслужб - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В 2025 году в России предотвращены 23 теракта, сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.
"Скоординированными действиями силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО", - говорится в сообщении.
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РоссияНациональный антитеррористический комитет РФБезопасностьМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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