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Появились новые детали в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены
Появились новые детали в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены - РИА Новости, 11.02.2025
Появились новые детали в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены
Тела убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи могли уничтожить при помощи кислоты, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на патологоанатома. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:46:00+03:00
2025-02-11T15:46:00+03:00
2025-02-11T16:36:00+03:00
происшествия
самара
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Тела убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи могли уничтожить при помощи кислоты, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на патологоанатома."Тело экс-мэра Самары и супруги могли растворить в кислоте", — предположил эксперт.По его мнению, от жертв могли остаться только зубы, и найти такие останки будет практически невозможно. Отмечается, что в поисках задействованы около ста человек и тяжелая техника.Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. По подозрению в убийстве задержали внучку Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что супругов застрелили, но тела не были обнаружены. По информации регионального оператора по обращению с ТКО "Экология", останки убитых ищут на мусорном полигоне.Накануне внучка экс-мэра Самары Екатерина, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, обжаловала арест.
https://ria.ru/20250210/samara-1998435019.html
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происшествия, самара, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились новые детали в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены
Mash: тела экс-мэра Самары и его супруги могли растворить в кислоте