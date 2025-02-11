https://ria.ru/20250211/taksist-1998709443.html

В Нижнем Новгороде сообщили о еще одном избитом таксисте

В Нижнем Новгороде сообщили о еще одном избитом таксисте - РИА Новости, 11.02.2025

В Нижнем Новгороде сообщили о еще одном избитом таксисте

Второй несчастный случай с избитым водителем такси произошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, сообщила региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:48:00+03:00

2025-02-11T18:48:00+03:00

2025-02-11T18:48:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143842/44/1438424452_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_eab250d4e9f83bceadbee47f1f2a8169.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Второй несчастный случай с избитым водителем такси произошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, сообщила региональная трудовая инспекция. Ранее ведомство опубликовало информацию о том, что 8 февраля в 1.50 мск водителя "Яндекс.такси" избил неизвестный прямо во время движения автомобиля, в результате чего произошло ДТП. Водитель получил ушибленную рану губы и неполный вывих зубов. "Девятого февраля в 01.30 водитель такси ООО "Яндекс.такси" был избит неизвестным во время выполнения вызова в качестве такси. Медицинским учреждением диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы и лица", - говорится в сообщении. Это не первое нападение на таксиста в Нижнем Новгороде. Ранее МВД региона сообщало, что 20 января в полицию поступило заявление от 47-летнего водителя такси о факте нападения на него пассажира в салоне автомобиля во время поездки из Автозаводского в Канавинский район Нижнего Новгорода. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20250206/voditel-1997724732.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород, россия