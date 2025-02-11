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В Нижнем Новгороде сообщили о еще одном избитом таксисте
В Нижнем Новгороде сообщили о еще одном избитом таксисте - РИА Новости, 11.02.2025
В Нижнем Новгороде сообщили о еще одном избитом таксисте
Второй несчастный случай с избитым водителем такси произошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, сообщила региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:48:00+03:00
2025-02-11T18:48:00+03:00
2025-02-11T18:48:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Второй несчастный случай с избитым водителем такси произошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, сообщила региональная трудовая инспекция. Ранее ведомство опубликовало информацию о том, что 8 февраля в 1.50 мск водителя "Яндекс.такси" избил неизвестный прямо во время движения автомобиля, в результате чего произошло ДТП. Водитель получил ушибленную рану губы и неполный вывих зубов. "Девятого февраля в 01.30 водитель такси ООО "Яндекс.такси" был избит неизвестным во время выполнения вызова в качестве такси. Медицинским учреждением диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы и лица", - говорится в сообщении. Это не первое нападение на таксиста в Нижнем Новгороде. Ранее МВД региона сообщало, что 20 января в полицию поступило заявление от 47-летнего водителя такси о факте нападения на него пассажира в салоне автомобиля во время поездки из Автозаводского в Канавинский район Нижнего Новгорода. По данному факту проводится проверка.
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде сообщили о еще одном избитом таксисте
Трудовая инспекция: в Нижнем Новгороде в выходные избили еще одного таксиста
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости.
Второй несчастный случай с избитым водителем такси произошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, сообщила региональная трудовая инспекция
.
Ранее ведомство опубликовало информацию о том, что 8 февраля в 1.50 мск водителя "Яндекс.такси" избил неизвестный прямо во время движения автомобиля, в результате чего произошло ДТП. Водитель получил ушибленную рану губы и неполный вывих зубов.
"Девятого февраля в 01.30 водитель такси ООО "Яндекс.такси" был избит неизвестным во время выполнения вызова в качестве такси. Медицинским учреждением диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы и лица", - говорится в сообщении.
Это не первое нападение на таксиста в Нижнем Новгороде. Ранее МВД региона сообщало, что 20 января в полицию поступило заявление от 47-летнего водителя такси о факте нападения на него пассажира в салоне автомобиля во время поездки из Автозаводского в Канавинский район Нижнего Новгорода. По данному факту проводится проверка.