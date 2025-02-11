Тайвань закупит у США комплексы ПВО NASAMS
Тайвань закупит у США комплексы ПВО NASAMS на 761 миллион долларов
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Тайвань закупит у США комплексы противовоздушной обороны NASAMS на сумму в 761 миллион долларов, пишет газета Taipei Times.
"Тайвань подписал контракт на закупку с США на сумму 24,99 миллиарда новых тайваньских долларов (761 миллионов долларов) трех ракетных комплексов NASAMS для поддержки возможностей противовоздушной обороны на севере Тайваня", - пишет газета со ссылкой на оборонное ведомство острова.
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Отмечается, что подставки должны быть осуществлены до 31 декабря 2030 года.
Ранее газета сообщала, что NASAMS, заказанные Тайванем у США, будут установлены на стратегически важных позициях в Тайбэе и Синьбэе для защиты региона. Газета прежде также отмечала что ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при американском минобороны заявило, что три NASAMS будут проданы Тайваню.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
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