https://ria.ru/20250211/svr-1998635536.html

Киев готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом, заявили в СВР

Киев готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом, заявили в СВР - РИА Новости, 11.02.2025

Киев готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом, заявили в СВР

Военная разведка Украины со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:44:00+03:00

2025-02-11T14:44:00+03:00

2025-02-11T15:11:00+03:00

в мире

украина

европа

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Военная разведка Украины со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, планирует привлечь для этого выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Параллельно ГУР МО Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов, уточняет служба. Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки, добавили в СВР.

https://ria.ru/20250211/svr-1998634321.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)