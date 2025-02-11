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Киев готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом, заявили в СВР
Киев готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом, заявили в СВР - РИА Новости, 11.02.2025
Киев готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом, заявили в СВР
Военная разведка Украины со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:44:00+03:00
2025-02-11T14:44:00+03:00
2025-02-11T15:11:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Военная разведка Украины со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, планирует привлечь для этого выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Параллельно ГУР МО Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов, уточняет служба. Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки, добавили в СВР.
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в мире, украина, европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Европа, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Специальная военная операция на Украине
Киев готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом, заявили в СВР
СВР: разведка Украины готовит нападения на российскую оппозицию за рубежом