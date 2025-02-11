Киев готовит провокацию против России в Балтийском море
СВР: Киев готовит провокацию против РФ с подрывом иностранного судна на Балтике
© Getty Images / picture alliance / Jens BüttnerТанкер, перевозящий СПГ, в акватории Балтийского моря
© Getty Images / picture alliance / Jens Büttner
Танкер, перевозящий СПГ, в акватории Балтийского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовят серию антироссийских провокаций, включая подрыв иностранного судна в Балтийском море, сообщили в Службе внешней разведки.
"Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву", — говорится в релизе.
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По расчетам украинских и западных спецслужб, это подтолкнет НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства.
Цель планируемой провокации — втянуть Североатлантический альянс в прямой вооруженный конфликт с Москвой, уточнили в СВР.
Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом.
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"В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока", — указали в службе.
За участие в акциях предлагают до 20 тысяч долларов. Условие для исполнителя в случае ареста — возложение вины на российские спецслужбы, по указке которых якобы готовились атаки, отметило ведомство.
В СВР добавили, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Они не только станут препятствовать запуску процесса урегулирования конфликта, но и будут готовы вынести боевые действия далеко за пределы Украины.