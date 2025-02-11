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Киев готовит провокацию против России в Балтийском море - РИА Новости, 11.02.2025
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14:41 11.02.2025 (обновлено: 15:17 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/svr-1998634321.html
Киев готовит провокацию против России в Балтийском море
Киев готовит провокацию против России в Балтийском море - РИА Новости, 11.02.2025
Киев готовит провокацию против России в Балтийском море
Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовят серию антироссийских провокаций, включая подрыв иностранного судна в Балтийском море, сообщили в РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:41:00+03:00
2025-02-11T15:17:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
балтийское море
россия
нато
киев
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовят серию антироссийских провокаций, включая подрыв иностранного судна в Балтийском море, сообщили в Службе внешней разведки."Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву", — говорится в релизе.По расчетам украинских и западных спецслужб, это подтолкнет НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства.Цель планируемой провокации — втянуть Североатлантический альянс в прямой вооруженный конфликт с Москвой, уточнили в СВР.Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом.&quot;В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока&quot;, — указали в службе.За участие в акциях предлагают до 20 тысяч долларов. Условие для исполнителя в случае ареста — возложение вины на российские спецслужбы, по указке которых якобы готовились атаки, отметило ведомство.В СВР добавили, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Они не только станут препятствовать запуску процесса урегулирования конфликта, но и будут готовы вынести боевые действия далеко за пределы Украины.
https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html
https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), балтийское море, россия, нато, киев, владимир зеленский, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Балтийское море, Россия, НАТО, Киев, Владимир Зеленский, В мире
Киев готовит провокацию против России в Балтийском море

СВР: Киев готовит провокацию против РФ с подрывом иностранного судна на Балтике

© Getty Images / picture alliance / Jens BüttnerТанкер, перевозящий СПГ, в акватории Балтийского моря
Танкер, перевозящий СПГ, в акватории Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / picture alliance / Jens Büttner
Танкер, перевозящий СПГ, в акватории Балтийского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовят серию антироссийских провокаций, включая подрыв иностранного судна в Балтийском море, сообщили в Службе внешней разведки.
"Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву", — говорится в релизе.
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По расчетам украинских и западных спецслужб, это подтолкнет НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства.
Цель планируемой провокации — втянуть Североатлантический альянс в прямой вооруженный конфликт с Москвой, уточнили в СВР.
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Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом.
«

"В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока", — указали в службе.

За участие в акциях предлагают до 20 тысяч долларов. Условие для исполнителя в случае ареста — возложение вины на российские спецслужбы, по указке которых якобы готовились атаки, отметило ведомство.
В СВР добавили, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Они не только станут препятствовать запуску процесса урегулирования конфликта, но и будут готовы вынести боевые действия далеко за пределы Украины.
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