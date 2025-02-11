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Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2025
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22:58 11.02.2025 (обновлено: 00:09 12.02.2025)
https://ria.ru/20250211/svo-1998734816.html
Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО
Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2025
Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки возрождения язычества в зоне СВО нелепой религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать он назвал... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-11T22:58:00+03:00
2025-02-12T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки возрождения язычества в зоне СВО нелепой религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать он назвал "чудиками". "Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений. Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. В последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу. Было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, которые направляются в зону СВО. Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся "чудики", которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано", - рассказал патриарх Кирилл на собрании духовенства Московской митрополии во вторник в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. По его словам, после тотального господства язычества была возвещена апостольская проповедь. "Святыми отцами созданы целые богословские библиотеки, которые помогли преодолеть язычество и вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика! Поэтому еще раз хотел бы сказать, что нашим священнослужителям, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, следует проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих", - сообщил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20240107/raskol-1920042057.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Украина
Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО

Патриарх Кирилл призвал священников к борьбе с неоязычеством в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки возрождения язычества в зоне СВО нелепой религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать он назвал "чудиками".
«
"Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений. Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. В последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу. Было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, которые направляются в зону СВО. Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся "чудики", которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано", - рассказал патриарх Кирилл на собрании духовенства Московской митрополии во вторник в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
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По его словам, после тотального господства язычества была возвещена апостольская проповедь.
«
"Святыми отцами созданы целые богословские библиотеки, которые помогли преодолеть язычество и вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика! Поэтому еще раз хотел бы сказать, что нашим священнослужителям, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, следует проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих", - сообщил предстоятель РПЦ.
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