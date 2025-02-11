Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО
Патриарх Кирилл призвал священников к борьбе с неоязычеством в зоне СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки возрождения язычества в зоне СВО нелепой религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать он назвал "чудиками".
«
"Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений. Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. В последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу. Было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, которые направляются в зону СВО. Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся "чудики", которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано", - рассказал патриарх Кирилл на собрании духовенства Московской митрополии во вторник в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем
7 января 2024, 12:49
По его словам, после тотального господства язычества была возвещена апостольская проповедь.
«
"Святыми отцами созданы целые богословские библиотеки, которые помогли преодолеть язычество и вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика! Поэтому еще раз хотел бы сказать, что нашим священнослужителям, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, следует проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих", - сообщил предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным
7 января, 13:18