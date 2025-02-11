https://ria.ru/20250211/svo-1998734816.html

Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО

Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2025

Патриарх Кирилл прокомментировал попытки возрождения язычества в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки возрождения язычества в зоне СВО нелепой религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать он назвал... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-11T22:58:00+03:00

2025-02-11T22:58:00+03:00

2025-02-12T00:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки возрождения язычества в зоне СВО нелепой религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать он назвал "чудиками". "Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений. Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. В последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу. Было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, которые направляются в зону СВО. Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся "чудики", которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано", - рассказал патриарх Кирилл на собрании духовенства Московской митрополии во вторник в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. По его словам, после тотального господства язычества была возвещена апостольская проповедь. "Святыми отцами созданы целые богословские библиотеки, которые помогли преодолеть язычество и вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика! Поэтому еще раз хотел бы сказать, что нашим священнослужителям, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, следует проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих", - сообщил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20240107/raskol-1920042057.html

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, украина