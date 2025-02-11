https://ria.ru/20250211/svo-1998637807.html
Более тысячи пар носков связали в Татарстане для бойцов СВО
Более тысячи пар носков связали в Татарстане для бойцов СВО - РИА Новости, 11.02.2025
Более тысячи пар носков связали в Татарстане для бойцов СВО
Более тысячи пар носков изготовили активисты партии "Единая Россия" Высокогорного района республики Татарстан в рамках акции "Тепло для героя" для участников... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:53:00+03:00
2025-02-11T14:53:00+03:00
2025-02-11T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более тысячи пар носков изготовили активисты партии "Единая Россия" Высокогорного района республики Татарстан в рамках акции "Тепло для героя" для участников специальной военной операции, сообщили в партии. Благотворительная акция "Тепло для героя" проходит с 3 по 23 февраля. "Более тысячи пар носков для бойцов СВО изготовили в Высокогорском районе в рамках акции "Тепло для Героя". В ней участвуют все районы Татарстана. Акция проходит в рамках федерального проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальном сайте ЕР. В партии отметили, что помощь передают вместе с гуманитарным грузом из района. "Мы изготовили уже более тысячи пар носков для бойцов спецоперации. Каждый четверг собираемся в Доме культуры и вяжем. В остальные дни работаем дома. Вместе с теплыми вещами отправляем солдатам письма, в которых наши школьники выражают уважение и признательность тем, кто исполняет свой воинский долг", - приводятся на сайте слова участницы акции Раили Валиуллиной. В ЕР рассказали, что женщины делают пряжу вручную с помощью деревянной прялки, а также, чтобы работа не останавливалась, покупают пряжу в специализированных магазинах. "Активисток поддерживают и местные единороссы. Например, депутат Большебитаманского сельского поселения Шаукат Вахитов выделил средства на закупку необходимых для вязания материалов и инструментов", - рассказали в партии.
https://ria.ru/20250210/svo-1998459320.html
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высокогорский район, единая россия, сво
Надежные люди, Высокогорский район, Единая Россия, СВО
Более тысячи пар носков связали в Татарстане для бойцов СВО
Активисты из Татарстана связали более тысячи пар носков для бойцов СВО
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более тысячи пар носков изготовили активисты партии "Единая Россия" Высокогорного района республики Татарстан в рамках акции "Тепло для героя" для участников специальной военной операции, сообщили в партии.
Благотворительная акция "Тепло для героя" проходит с 3 по 23 февраля.
"Более тысячи пар носков для бойцов СВО изготовили в Высокогорском районе
в рамках акции "Тепло для Героя". В ней участвуют все районы Татарстана. Акция проходит в рамках федерального проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия
", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальном сайте ЕР.
В партии отметили, что помощь передают вместе с гуманитарным грузом из района. "Мы изготовили уже более тысячи пар носков для бойцов спецоперации. Каждый четверг собираемся в Доме культуры и вяжем. В остальные дни работаем дома. Вместе с теплыми вещами отправляем солдатам письма, в которых наши школьники выражают уважение и признательность тем, кто исполняет свой воинский долг", - приводятся на сайте слова участницы акции Раили Валиуллиной.
В ЕР рассказали, что женщины делают пряжу вручную с помощью деревянной прялки, а также, чтобы работа не останавливалась, покупают пряжу в специализированных магазинах. "Активисток поддерживают и местные единороссы. Например, депутат Большебитаманского сельского поселения Шаукат Вахитов выделил средства на закупку необходимых для вязания материалов и инструментов", - рассказали в партии.