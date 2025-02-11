В Калужской области создадут центр реабилитации для участников СВО
Шапша доложил Путину о создании центра реабилитации для участников спецоперации
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил президенту РФ Владимиру Путину о создании в регионе центра реабилитации на 110 мест для участников специальной военной операции, добавив, что большинство вернувшихся бойцов уже трудоустроены.
"Сейчас занимаемся подготовкой центра реабилитации на 110 мест для ребят, которые возвращаются. Этот центр у нас появится в областной клинической больнице. Конечная цель – как можно быстрее адаптировать ребят обратно к гражданской жизни, если нужно, переобучить, если нужно, подобрать место работы и вернуть их к труду, к трудовой деятельности. Из тех, кто уже сегодня вернулся, у нас большая часть работает – работает на тех местах, с которых они уходили. Кто-то решил открыть собственный бизнес, мы и в этом помогаем", - сказал Шапша.
Губернатор также упомянул о программе "Время героев", инициированной президентом, которая продолжает развиваться на региональном уровне.
"Буквально перед Новым годом мы объявили, сейчас уже 150 участников заявилось. Будем ее, конечно, активно развивать", - заключил Шапша.
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