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Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 11.02.2025 (обновлено: 12:26 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/svo-1998586612.html
Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника
Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника - РИА Новости, 11.02.2025
Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника
Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действий российской группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, в том... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:17:00+03:00
2025-02-11T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действий российской группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника

Потери ВСУ в зоне действия группировки Восток составили до 155 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действий российской группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
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