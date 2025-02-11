https://ria.ru/20250211/svo-1998586612.html

Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника

Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника - РИА Новости, 11.02.2025

Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника

Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действий российской группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, в том... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:17:00+03:00

2025-02-11T12:17:00+03:00

2025-02-11T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действий российской группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)