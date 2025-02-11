https://ria.ru/20250211/svo-1998551179.html

ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин

ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 11.02.2025

ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин

Вооруженные силы России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:01:00+03:00

2025-02-11T10:01:00+03:00

2025-02-11T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

димитров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_b94447fd0089be93c052b6dfb6145b4c.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Практически по всей линии фронта мы видим планомерное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал руководитель региона.Российские военные расширяют зону контроля и уничтожают укрепрайоны ВСУ на Кураховском направлении, а также в районе Великой Новоселки. В то же время противник безуспешно пытался контратаковать возле Красноармейска."Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", — уточнил Пушилин.Как отметил глава региона, сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать разминирование освобожденных городов, а также эвакуацию мирного населения.В воскресенье Пушилин сообщал, что ВС России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров, Константиновку и Часов Яр.

https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html

https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html

https://ria.ru/20250207/vs-1997879474.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

димитров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, димитров