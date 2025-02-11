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ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 11.02.2025 (обновлено: 10:48 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/svo-1998551179.html
ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин
ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 11.02.2025
ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин
Вооруженные силы России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:01:00+03:00
2025-02-11T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
димитров
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Практически по всей линии фронта мы видим планомерное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал руководитель региона.Российские военные расширяют зону контроля и уничтожают укрепрайоны ВСУ на Кураховском направлении, а также в районе Великой Новоселки. В то же время противник безуспешно пытался контратаковать возле Красноармейска."Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", — уточнил Пушилин.Как отметил глава региона, сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать разминирование освобожденных городов, а также эвакуацию мирного населения.В воскресенье Пушилин сообщал, что ВС России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров, Константиновку и Часов Яр.
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россия
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, димитров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Димитров
ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин

Пушилин: ВС России продвигаются практически по всей линии фронта в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Практически по всей линии фронта мы видим планомерное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал руководитель региона.
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08:00
Российские военные расширяют зону контроля и уничтожают укрепрайоны ВСУ на Кураховском направлении, а также в районе Великой Новоселки. В то же время противник безуспешно пытался контратаковать возле Красноармейска.

Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.

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"Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", — уточнил Пушилин.

Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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Как отметил глава региона, сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать разминирование освобожденных городов, а также эвакуацию мирного населения.
В воскресенье Пушилин сообщал, что ВС России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров, Константиновку и Часов Яр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасностьДимитров
 
 
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