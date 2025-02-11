ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин
Пушилин: ВС России продвигаются практически по всей линии фронта в ДНР
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Практически по всей линии фронта мы видим планомерное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал руководитель региона.
Российские военные расширяют зону контроля и уничтожают укрепрайоны ВСУ на Кураховском направлении, а также в районе Великой Новоселки. В то же время противник безуспешно пытался контратаковать возле Красноармейска.
Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
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"Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", — уточнил Пушилин.
Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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Как отметил глава региона, сейчас внимание сконцентрировано на том, чтобы отодвинуть линию фронта еще дальше и начать разминирование освобожденных городов, а также эвакуацию мирного населения.
В воскресенье Пушилин сообщал, что ВС России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров, Константиновку и Часов Яр.
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