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Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело - РИА Новости, 11.02.2025
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17:12 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/sudya-1998680426.html
Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело
Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело - РИА Новости, 11.02.2025
Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить уголовное дело о заведомо неправосудном решении против судьи Назрановского суда Ингушетии... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:12:00+03:00
2025-02-11T17:12:00+03:00
россия
республика ингушетия
происшествия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить уголовное дело о заведомо неправосудном решении против судьи Назрановского суда Ингушетии Алика Ярыжева, сообщили РИА Новости в коллегии. "ВККС приняла решение о даче согласия на возбуждение уголовного дела", - сказали в коллегии. Об этом просил председатель СК Александр Бастрыкин. Дело будет возбуждено по части 1 статьи 305 УК РФ "Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы. Ярыжев занимает должность судьи Назрановского районного суда с августа 2006 года.
https://ria.ru/20250204/fedotova-1997343833.html
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россия, республика ингушетия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Республика Ингушетия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело

ВККС разрешила возбудить уголовное дело против судьи из Ингушетии Ярыжева

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Здание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Здание Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить уголовное дело о заведомо неправосудном решении против судьи Назрановского суда Ингушетии Алика Ярыжева, сообщили РИА Новости в коллегии.
"ВККС приняла решение о даче согласия на возбуждение уголовного дела", - сказали в коллегии.
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Об этом просил председатель СК Александр Бастрыкин.
Дело будет возбуждено по части 1 статьи 305 УК РФ "Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Ярыжев занимает должность судьи Назрановского районного суда с августа 2006 года.
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РоссияРеспублика ИнгушетияПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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