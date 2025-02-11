https://ria.ru/20250211/sudya-1998680426.html
Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело
Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело - РИА Новости, 11.02.2025
Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить уголовное дело о заведомо неправосудном решении против судьи Назрановского суда Ингушетии... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:12:00+03:00
2025-02-11T17:12:00+03:00
2025-02-11T17:12:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить уголовное дело о заведомо неправосудном решении против судьи Назрановского суда Ингушетии Алика Ярыжева, сообщили РИА Новости в коллегии. "ВККС приняла решение о даче согласия на возбуждение уголовного дела", - сказали в коллегии. Об этом просил председатель СК Александр Бастрыкин. Дело будет возбуждено по части 1 статьи 305 УК РФ "Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы. Ярыжев занимает должность судьи Назрановского районного суда с августа 2006 года.
https://ria.ru/20250204/fedotova-1997343833.html
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россия, республика ингушетия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Республика Ингушетия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело
ВККС разрешила возбудить уголовное дело против судьи из Ингушетии Ярыжева