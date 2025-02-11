https://ria.ru/20250211/sudya-1998680426.html

Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело

Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело - РИА Новости, 11.02.2025

Против судьи из Ингушетии разрешили возбудить дело

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить уголовное дело о заведомо неправосудном решении против судьи Назрановского суда Ингушетии... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:12:00+03:00

2025-02-11T17:12:00+03:00

2025-02-11T17:12:00+03:00

россия

республика ингушетия

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить уголовное дело о заведомо неправосудном решении против судьи Назрановского суда Ингушетии Алика Ярыжева, сообщили РИА Новости в коллегии. "ВККС приняла решение о даче согласия на возбуждение уголовного дела", - сказали в коллегии. Об этом просил председатель СК Александр Бастрыкин. Дело будет возбуждено по части 1 статьи 305 УК РФ "Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы. Ярыжев занимает должность судьи Назрановского районного суда с августа 2006 года.

https://ria.ru/20250204/fedotova-1997343833.html

https://ria.ru/20250115/smolensk-1993845067.html

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россия, республика ингушетия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)