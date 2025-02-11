https://ria.ru/20250211/su57-1998603626.html

Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э

Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э - РИА Новости, 11.02.2025

Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э

Индийские летчики проявили большой интерес к виртуальному тренажеру новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:10:00+03:00

2025-02-11T13:10:00+03:00

2025-02-11T13:10:00+03:00

безопасность

технологии

индия

бангалор

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

рособоронэкспорт

су-57э

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БАНГАЛОР (Индия), 11 фев - РИА Новости. Индийские летчики проявили большой интерес к виртуальному тренажеру новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, представленному на международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре, передает корреспондент РИА Новости. Тренажер Су-57Э находится на стенде Объединенной авиационной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") в рамках экспозиции Рособоронэкспорта. "Меня восхитили возможности Су-57, это действительно невероятная машина. Очень манёвренная, быстрая и стабильная. Я считаю, что она превосходит (американский истребитель пятого поколения - ред.) F-35 Lightning II. Я наблюдала их полеты в рамках Aero India. У российской машины два двигателя, в отличие от американской, и это дает Су-57 большую маневренность, управляемость и надёжность ", - сказала РИА Новости Суман Шарма, опробовавшая российский тренажер. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Истребитель Су-57Э представлен в Индии впервые и вызвал неподдельный интерес. Уже в первый день работы выставки ее гости, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Много публики пришло и на тренировочные полеты Су-57Э. Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий, которые проводятся раз в два года. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html

https://ria.ru/20250210/bogdan-1998447579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, индия, бангалор, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, рособоронэкспорт, су-57э, су-57, f-35