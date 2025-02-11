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Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э - РИА Новости, 11.02.2025
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13:10 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/su57-1998603626.html
Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э
Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э - РИА Новости, 11.02.2025
Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э
Индийские летчики проявили большой интерес к виртуальному тренажеру новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:10:00+03:00
2025-02-11T13:10:00+03:00
безопасность
технологии
индия
бангалор
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
рособоронэкспорт
су-57э
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БАНГАЛОР (Индия), 11 фев - РИА Новости. Индийские летчики проявили большой интерес к виртуальному тренажеру новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, представленному на международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре, передает корреспондент РИА Новости. Тренажер Су-57Э находится на стенде Объединенной авиационной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") в рамках экспозиции Рособоронэкспорта. "Меня восхитили возможности Су-57, это действительно невероятная машина. Очень манёвренная, быстрая и стабильная. Я считаю, что она превосходит (американский истребитель пятого поколения - ред.) F-35 Lightning II. Я наблюдала их полеты в рамках Aero India. У российской машины два двигателя, в отличие от американской, и это дает Су-57 большую маневренность, управляемость и надёжность ", - сказала РИА Новости Суман Шарма, опробовавшая российский тренажер. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Истребитель Су-57Э представлен в Индии впервые и вызвал неподдельный интерес. Уже в первый день работы выставки ее гости, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Много публики пришло и на тренировочные полеты Су-57Э. Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий, которые проводятся раз в два года. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html
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безопасность, технологии, индия, бангалор, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, рособоронэкспорт, су-57э, су-57, f-35
Безопасность, Технологии, Индия, Бангалор, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Рособоронэкспорт, Су-57Э, Су-57, F-35
Индийские летчики заинтересовались российским тренажером Су-57Э

Индийские летчики оценили тренажер российского истребителя Су-57Э на Aero India

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
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БАНГАЛОР (Индия), 11 фев - РИА Новости. Индийские летчики проявили большой интерес к виртуальному тренажеру новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, представленному на международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре, передает корреспондент РИА Новости.
Тренажер Су-57Э находится на стенде Объединенной авиационной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") в рамках экспозиции Рособоронэкспорта.
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"Меня восхитили возможности Су-57, это действительно невероятная машина. Очень манёвренная, быстрая и стабильная. Я считаю, что она превосходит (американский истребитель пятого поколения - ред.) F-35 Lightning II. Я наблюдала их полеты в рамках Aero India. У российской машины два двигателя, в отличие от американской, и это дает Су-57 большую маневренность, управляемость и надёжность ", - сказала РИА Новости Суман Шарма, опробовавшая российский тренажер.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Истребитель Су-57Э представлен в Индии впервые и вызвал неподдельный интерес. Уже в первый день работы выставки ее гости, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Много публики пришло и на тренировочные полеты Су-57Э.
Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий, которые проводятся раз в два года. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".
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Вчера, 16:16
 
БезопасностьТехнологииИндияБангалорОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехРособоронэкспортСу-57ЭСу-57F-35
 
 
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