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От славы до гибели - два года. История самой сексуальной девушки Америки

От славы до гибели - два года. История самой сексуальной девушки Америки - РИА Новости, 11.02.2025

От славы до гибели - два года. История самой сексуальной девушки Америки

Хью Хефнер видел в ней будущую звезду Голливуда, а Питер Богданович — свою единственную любовь. Жизнь Дороти Страттен казалась воплощением американской мечты,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:10:00+03:00

2025-02-11T08:10:00+03:00

2025-02-11T08:10:00+03:00

голливуд

лос-анджелес

хью хефнер

эрнест хемингуэй

америка

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Хью Хефнер видел в ней будущую звезду Голливуда, а Питер Богданович — свою единственную любовь. Жизнь Дороти Страттен казалась воплощением американской мечты, всего за пару лет девушка успела покорить Голливуд, но ее путь закончился выстрелом из дробовика. Как любовь превратилась в навязчивую страсть, а успех — в трагедию?Начало путиДороти Рут Хугстраттен, она же Дороти Страттен, появилась на свет 28 февраля 1960 года в Ванкувере, Канада. Ее семья жила скромно, обосновавшись в бедном районе небольшого города Кокуитлам, где будущая звезда провела свое детство. Несмотря на тяжелые условия, Дороти выделялась среди сверстников: она была прилежной ученицей и окончила школу Centennial High School с отличием.Одноклассники запомнили ее как "милую и добрую" девушку, которая мечтала о лучшей жизни. Она грезила переездом в крупный город, получением престижного образования и карьерой, которая позволила бы ей вырваться из нищеты.В семье Дороти были старший брат Джон Артур (родился в 1961 году) и младшая сестра Луиза (родилась в 1968 году). Хотя детство прошло в условиях финансовой нестабильности, именно эти годы заложили основу ее стремления к успеху и лучшей жизни.Поворот не тудаБудучи старшеклассницей, Дороти подрабатывала официанткой в ресторане быстрого питания Dairy Queen. Именно там ее заметил 26-летний Пол Снайдер — промоутер ночного клуба с сомнительной репутацией и даром убеждения. Обаятельный и харизматичный, он сразу обратил внимание на юную красотку.После нескольких встреч Пол предложил Дороти попробовать себя в роли фотомодели. Наивная девушка, мечтавшая о лучшей жизни, согласилась. Снайдер нанял профессионального фотографа, который сделал серию откровенных снимков. Эти фотографии он отправил в популярный эротический журнал Playboy. Однако здесь возникла проблема: Дороти еще не исполнилось 18 лет, а для публикации интимных фото требовалось разрешение родителей.Понимая, что мать девушки никогда не одобрит подобное, Пол пошел на подлог. Он подделал подписи в необходимых документах и вскоре организовал для Дороти переезд в Голливуд.Взлет в ГолливудеАвгуст 1978 года стал поворотной точкой в жизни Дороти Страттен. Вместе с Полом Снайдером она переехала в Лос-Анджелес, где быстро заявила о себе в качестве фотомодели.Уже через год, в августе 1979-го, ее фотография украсила обложку журнала Playboy как "Девушка месяца". Это был первый шаг к славе, но не последний. В 1980 году Дороти получила титул "Девушка года" — высшую награду издания, которая открывала двери в мир кино и шоу-бизнеса.Основатель Playboy Хью Хефнер сразу заметил потенциал молодой модели. Он видел в ней не просто "кролика" для страниц журнала, а будущую актрису. Дороти начала с небольших ролей в популярных телесериалах, таких как "Buck Rogers in the 25th Century" и "Fantasy Island". В том же 1979 году она появилась в комедии "Americathon" и фильме "Skatetown, U.S.A.", где сыграла одну из главных ролей. Ее актерский талант и харизма привлекли внимание режиссеров, и вскоре она получила главную роль в драме "Autumn Born".Хефнер возлагал на Дороти большие надежды. Он видел ее не только как модель, но и как актрису, способную добиться успеха в Голливуде. Однако ее стремительный взлет омрачился личными проблемами, которые становились все более очевидными для ее окружения.Токсичные отношенияПока карьера Дороти стремительно набирала обороты, ее личная жизнь превращалась в кошмар. В июне 1979 года она вышла замуж за Пола Снайдера, человека, который привел ее в мир Playboy. Однако их брак был далек от идеала. 28-ми летний Снайдер жил за счет 19-ти летней Дороти, воспринимая ее успех как свой билет в высшее общество. Он часто вел себя вызывающе, флиртуя с другими женщинами на глазах у своей жены, которая считалась одной из самых красивых моделей Playboy.Коллеги и друзья Дороти были шокированы ее терпением. Они не понимали, почему она остается с человеком, который явно ее эксплуатирует. Хью Хефнер и другие близкие люди пытались предостеречь ее, но Дороти либо не хотела слышать их, либо была слишком зависима от Снайдера эмоционально.Ситуация усугублялась тем, что Снайдер начал проявлять ревность к ее успеху. Он чувствовал себя уязвленным ее популярностью и богатством, что приводило к конфликтам. Многие считали, что его мелкие скандалы — это лишь вопрос времени, прежде чем все закончится настоящей трагедией.Новая любовь: начало концаДавление со стороны Пола Снайдера становилось невыносимым. Постоянные ссоры и его ревность вынуждали Дороти искать выход из токсичных отношений. Именно в этот момент судьба подарила ей шанс не только на профессиональный рост, но и на личное освобождение. В 1980 году юную звезду пригласили на съемки фильма "Все они смеялись" — это была ее первая значительная роль в высокобюджетной картине.На съемочной площадке она встретила режиссера Питера Богдановича, одного из самых влиятельных деятелей Голливуда того времени. Богданович, который также выступал сценаристом фильма, создал предысторию ее персонажа, основываясь на слухах о несчастливом браке Дороти со Снайдером. По сюжету она играла девушку, страдающую от неудачных отношений, — история, которая удивительным образом отражала реальную жизнь.Питер относился к Дороти с уважением и заботой, чего она давно не видела от Снайдера. Это стало последней каплей: в июне 1980 года она приняла решение подать на развод. Однако Пол не собирался отпускать ее так просто. Когда он отказался добровольно расторгать брак, Дороти обратилась в суд. Этот шаг окончательно вывел Снайдера из равновесия.Финальная сценаПол Снайдер, отказываясь смириться с разводом, заманил Дороти 14 августа 1980 года к себе домой под предлогом подписания документов. Несмотря на предупреждения юристов, она решила встретиться с ним, надеясь разрешить конфликт мирно и остаться друзьями.Встреча быстро переросла в скандал, а затем превратилась в трагедию. По одной из версий, Снайдер изнасиловал Дороти, а затем застрелил ее из дробовика, который специально приобрел незадолго до этого. После убийства он покончил с собой.Однако существует и другая версия событий: Снайдер сначала застрелил Дороти, затем изнасиловал ее тело, прежде чем совершить самоубийство. Тела обоих были обнаружены в спальне — Пол лежал мертвым рядом с телом своей жертвы.Хью Хефнер, основатель Playboy, видел причину трагедии в том, что Снайдер чувствовал себя лишенным контроля над жизнью. "Он видел, как ускользает его 'талон на питание' и связь с властью", — говорил Хефнер.Как любовь пережила смертьСмерть Дороти Страттен стала не только трагедией для ее семьи, но и глубокой раной для Питера Богдановича. Человек, который видел в ней не просто музу, но воплощение света и доброты, остался раздавлен ее уходом."Она смотрела на мир с любовью и нежностью, считая, что абсолютно все люди на земле добрые. Думала, что даже отъявленные негодяи в глубине души хорошие и чистые. Суровая жизнь доказала, что она жестоко ошибалась", — вспоминал он позже.Тело Дороти было кремировано, а ее прах захоронен на кладбище Westwood Village Memorial Park в Лос-Анджелесе. На надгробии выбит отрывок из романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие", выбранный самим Богдановичем. Через три года после ее смерти история Дороти легла в основу биографического фильма "Звезда 80", где ее роль сыграла внучка Хемингуэя, Мариэль Хемингуэй.После ее гибели Богданович стал заботиться о ее семье. В течение восьми лет он поддерживал безутешную мать Дороти, а затем сделал шаг, который шокировал многих: женился на ее младшей сестре Луизе. На момент свадьбы Луизе было столько же лет, сколько Дороти в момент ее трагической гибели — 20.Даже спустя десятилетия Богданович не смог забыть Дороти. Он умер в 2022 году и, согласно его прижизненной просьбе, был похоронен рядом с ней.

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голливуд, лос-анджелес, хью хефнер, эрнест хемингуэй, америка