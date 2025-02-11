От славы до гибели - два года. История самой сексуальной девушки Америки
© Getty Images / BettmannДороти Страттен
© Getty Images / Bettmann
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Хью Хефнер видел в ней будущую звезду Голливуда, а Питер Богданович — свою единственную любовь. Жизнь Дороти Страттен казалась воплощением американской мечты, всего за пару лет девушка успела покорить Голливуд, но ее путь закончился выстрелом из дробовика. Как любовь превратилась в навязчивую страсть, а успех — в трагедию?
Начало пути
Дороти Рут Хугстраттен, она же Дороти Страттен, появилась на свет 28 февраля 1960 года в Ванкувере, Канада. Ее семья жила скромно, обосновавшись в бедном районе небольшого города Кокуитлам, где будущая звезда провела свое детство. Несмотря на тяжелые условия, Дороти выделялась среди сверстников: она была прилежной ученицей и окончила школу Centennial High School с отличием.
© Getty Images / Boris SpremoДороти Страттен
© Getty Images / Boris Spremo
Дороти Страттен
Одноклассники запомнили ее как "милую и добрую" девушку, которая мечтала о лучшей жизни. Она грезила переездом в крупный город, получением престижного образования и карьерой, которая позволила бы ей вырваться из нищеты.
В семье Дороти были старший брат Джон Артур (родился в 1961 году) и младшая сестра Луиза (родилась в 1968 году). Хотя детство прошло в условиях финансовой нестабильности, именно эти годы заложили основу ее стремления к успеху и лучшей жизни.
Поворот не туда
Будучи старшеклассницей, Дороти подрабатывала официанткой в ресторане быстрого питания Dairy Queen. Именно там ее заметил 26-летний Пол Снайдер — промоутер ночного клуба с сомнительной репутацией и даром убеждения. Обаятельный и харизматичный, он сразу обратил внимание на юную красотку.
© Фото : Hollywood Sign TrustАмериканский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, Хью Хефнер. 1970-е
© Фото : Hollywood Sign Trust
Американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, Хью Хефнер. 1970-е
После нескольких встреч Пол предложил Дороти попробовать себя в роли фотомодели. Наивная девушка, мечтавшая о лучшей жизни, согласилась. Снайдер нанял профессионального фотографа, который сделал серию откровенных снимков. Эти фотографии он отправил в популярный эротический журнал Playboy. Однако здесь возникла проблема: Дороти еще не исполнилось 18 лет, а для публикации интимных фото требовалось разрешение родителей.
Понимая, что мать девушки никогда не одобрит подобное, Пол пошел на подлог. Он подделал подписи в необходимых документах и вскоре организовал для Дороти переезд в Голливуд.
© AP Photo / LoundyХью Хефнер с девушкой из Playboy после награждения на Голливудской "Аллее славы". 9 апреля 1980
© AP Photo / Loundy
Хью Хефнер с девушкой из Playboy после награждения на Голливудской "Аллее славы". 9 апреля 1980
Взлет в Голливуде
Август 1978 года стал поворотной точкой в жизни Дороти Страттен. Вместе с Полом Снайдером она переехала в Лос-Анджелес, где быстро заявила о себе в качестве фотомодели.
Уже через год, в августе 1979-го, ее фотография украсила обложку журнала Playboy как "Девушка месяца". Это был первый шаг к славе, но не последний. В 1980 году Дороти получила титул "Девушка года" — высшую награду издания, которая открывала двери в мир кино и шоу-бизнеса.
© Getty Images / Frank EdwardsДороти Страттен
© Getty Images / Frank Edwards
Дороти Страттен
Основатель Playboy Хью Хефнер сразу заметил потенциал молодой модели. Он видел в ней не просто "кролика" для страниц журнала, а будущую актрису. Дороти начала с небольших ролей в популярных телесериалах, таких как "Buck Rogers in the 25th Century" и "Fantasy Island". В том же 1979 году она появилась в комедии "Americathon" и фильме "Skatetown, U.S.A.", где сыграла одну из главных ролей. Ее актерский талант и харизма привлекли внимание режиссеров, и вскоре она получила главную роль в драме "Autumn Born".
Хефнер возлагал на Дороти большие надежды. Он видел ее не только как модель, но и как актрису, способную добиться успеха в Голливуде. Однако ее стремительный взлет омрачился личными проблемами, которые становились все более очевидными для ее окружения.
Токсичные отношения
Пока карьера Дороти стремительно набирала обороты, ее личная жизнь превращалась в кошмар. В июне 1979 года она вышла замуж за Пола Снайдера, человека, который привел ее в мир Playboy. Однако их брак был далек от идеала. 28-ми летний Снайдер жил за счет 19-ти летней Дороти, воспринимая ее успех как свой билет в высшее общество. Он часто вел себя вызывающе, флиртуя с другими женщинами на глазах у своей жены, которая считалась одной из самых красивых моделей Playboy.
© AP Photo / Randy RamussenДороти Страттен
© AP Photo / Randy Ramussen
Дороти Страттен
Коллеги и друзья Дороти были шокированы ее терпением. Они не понимали, почему она остается с человеком, который явно ее эксплуатирует. Хью Хефнер и другие близкие люди пытались предостеречь ее, но Дороти либо не хотела слышать их, либо была слишком зависима от Снайдера эмоционально.
Ситуация усугублялась тем, что Снайдер начал проявлять ревность к ее успеху. Он чувствовал себя уязвленным ее популярностью и богатством, что приводило к конфликтам. Многие считали, что его мелкие скандалы — это лишь вопрос времени, прежде чем все закончится настоящей трагедией.
© AP Photo / Stringer/ Central PressХью Хефнер с актрисой Барбарой Бентон на борту самолета Playboy "Big Bunny". 30 августа 1970
© AP Photo / Stringer/ Central Press
Хью Хефнер с актрисой Барбарой Бентон на борту самолета Playboy "Big Bunny". 30 августа 1970
Новая любовь: начало конца
Давление со стороны Пола Снайдера становилось невыносимым. Постоянные ссоры и его ревность вынуждали Дороти искать выход из токсичных отношений. Именно в этот момент судьба подарила ей шанс не только на профессиональный рост, но и на личное освобождение. В 1980 году юную звезду пригласили на съемки фильма "Все они смеялись" — это была ее первая значительная роль в высокобюджетной картине.
На съемочной площадке она встретила режиссера Питера Богдановича, одного из самых влиятельных деятелей Голливуда того времени. Богданович, который также выступал сценаристом фильма, создал предысторию ее персонажа, основываясь на слухах о несчастливом браке Дороти со Снайдером. По сюжету она играла девушку, страдающую от неудачных отношений, — история, которая удивительным образом отражала реальную жизнь.
© AP Photo / Nick UtХью Хефнер держит журнал Playboy и видеокассету с канала Playboy Channel во время интервью в особняке Playboy в Холмби-Хиллз. 29 ноября 1982
© AP Photo / Nick Ut
Хью Хефнер держит журнал Playboy и видеокассету с канала Playboy Channel во время интервью в особняке Playboy в Холмби-Хиллз. 29 ноября 1982
Питер относился к Дороти с уважением и заботой, чего она давно не видела от Снайдера. Это стало последней каплей: в июне 1980 года она приняла решение подать на развод. Однако Пол не собирался отпускать ее так просто. Когда он отказался добровольно расторгать брак, Дороти обратилась в суд. Этот шаг окончательно вывел Снайдера из равновесия.
Финальная сцена
Пол Снайдер, отказываясь смириться с разводом, заманил Дороти 14 августа 1980 года к себе домой под предлогом подписания документов. Несмотря на предупреждения юристов, она решила встретиться с ним, надеясь разрешить конфликт мирно и остаться друзьями.
Встреча быстро переросла в скандал, а затем превратилась в трагедию. По одной из версий, Снайдер изнасиловал Дороти, а затем застрелил ее из дробовика, который специально приобрел незадолго до этого. После убийства он покончил с собой.
© Flickr / Josh Smith Номер жунала Playboy с азбукой Брайля, приналежавший певцу Рэю Чарльзу
© Flickr / Josh Smith
Номер жунала Playboy с азбукой Брайля, приналежавший певцу Рэю Чарльзу
Однако существует и другая версия событий: Снайдер сначала застрелил Дороти, затем изнасиловал ее тело, прежде чем совершить самоубийство. Тела обоих были обнаружены в спальне — Пол лежал мертвым рядом с телом своей жертвы.
Хью Хефнер, основатель Playboy, видел причину трагедии в том, что Снайдер чувствовал себя лишенным контроля над жизнью. "Он видел, как ускользает его 'талон на питание' и связь с властью", — говорил Хефнер.
Как любовь пережила смерть
Смерть Дороти Страттен стала не только трагедией для ее семьи, но и глубокой раной для Питера Богдановича. Человек, который видел в ней не просто музу, но воплощение света и доброты, остался раздавлен ее уходом.
"Она смотрела на мир с любовью и нежностью, считая, что абсолютно все люди на земле добрые. Думала, что даже отъявленные негодяи в глубине души хорошие и чистые. Суровая жизнь доказала, что она жестоко ошибалась", — вспоминал он позже.
© AP Photo / SANDRO PACEРежиссер Питер Богданович
© AP Photo / SANDRO PACE
Режиссер Питер Богданович
Тело Дороти было кремировано, а ее прах захоронен на кладбище Westwood Village Memorial Park в Лос-Анджелесе. На надгробии выбит отрывок из романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие", выбранный самим Богдановичем. Через три года после ее смерти история Дороти легла в основу биографического фильма "Звезда 80", где ее роль сыграла внучка Хемингуэя, Мариэль Хемингуэй.
После ее гибели Богданович стал заботиться о ее семье. В течение восьми лет он поддерживал безутешную мать Дороти, а затем сделал шаг, который шокировал многих: женился на ее младшей сестре Луизе. На момент свадьбы Луизе было столько же лет, сколько Дороти в момент ее трагической гибели — 20.
© AP PhotoЭрнест Хемингуэй
© AP Photo
Эрнест Хемингуэй
Даже спустя десятилетия Богданович не смог забыть Дороти. Он умер в 2022 году и, согласно его прижизненной просьбе, был похоронен рядом с ней.