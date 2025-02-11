Предприниматели Ставрополья смогут принять участие в конкурсе стартапов
В Ставропольском крае пройдет конкурс стартапов "Бизнес Баттл"
Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Конкурс стартапов "Бизнес Баттл" расширит свою географию и пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ, сообщает банк.
Цель конкурса - поиск перспективных стартапов в регионе и привлечение внимания к предпринимательству. Участники проекта под руководством наставников учатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты представляют свои проекты потенциальным инвесторам, после чего наставники выбирают победителей общим голосованием.
"В этом году проект "Бизнес Баттл" пройдет не только в Калининграде, где он уже стал традицией, но и в Ставропольском крае. ВТБ заинтересован в дальнейшем расширении проекта и его реализации в еще большем количестве регионов России. Благодаря масштабированию конкурса больше начинающих предпринимателей по всей стране смогут получить ценные знания и опыт, которые помогут им достичь успеха. За время существования проекта, при поддержке ВТБ, конкурс позволил реализовать несколько десятков стартапов", − приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
В Ставрополе "Бизнес Баттл" стартует в начале апреля. Первый сезон откроется пленарной дискуссией по направлению экономического развития края при участии главы региона. Заявить об участии в конкурсе могут все желающие предприниматели старше 18 лет, только начавшие свой бизнес или открывающие новое направление на территории края.
"На Ставрополье развитию малого и среднего бизнеса уделяется особое внимание. Мы внедряем механизмы поддержки, которые помогают повышению деловой активности. И приветствуем инициативы бизнеса, которые направлены на достижения тех же целей. Уверен, что стартующий в крае "Бизнес Баттл" создаст для нашего бизнес-сообщества дополнительный инструмент для успешного запуска проектов. Особенно это важно для начинающих предпринимателей. Помимо финансирования они получат поддержку опытных наставников и смогут более эффективно реализовать свои идеи на благо нашего края и его жителей", – привели в пресс-службе облправительства комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
В Калининградской области конкурс проходит уже на протяжении шести лет. За это время поступило свыше 600 заявок от местных предпринимателей, финалистами стали более 30 проектов. Сегодня участники и победители проекта создают новые рабочие места и активно развивают экономику региона, отметили в ВТБ.