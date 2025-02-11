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Предприниматели Ставрополья смогут принять участие в конкурсе стартапов - РИА Новости, 11.02.2025
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Ставропольский край
 
15:17 11.02.2025 (обновлено: 15:23 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/startap-1998645778.html
Предприниматели Ставрополья смогут принять участие в конкурсе стартапов
Предприниматели Ставрополья смогут принять участие в конкурсе стартапов - РИА Новости, 11.02.2025
Предприниматели Ставрополья смогут принять участие в конкурсе стартапов
Конкурс стартапов "Бизнес Баттл" расширит свою географию и пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ, сообщает банк. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:17:00+03:00
2025-02-11T15:23:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
россия
денис бортников
владимир владимиров
экономика
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Конкурс стартапов "Бизнес Баттл" расширит свою географию и пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ, сообщает банк. Цель конкурса - поиск перспективных стартапов в регионе и привлечение внимания к предпринимательству. Участники проекта под руководством наставников учатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты представляют свои проекты потенциальным инвесторам, после чего наставники выбирают победителей общим голосованием. "В этом году проект "Бизнес Баттл" пройдет не только в Калининграде, где он уже стал традицией, но и в Ставропольском крае. ВТБ заинтересован в дальнейшем расширении проекта и его реализации в еще большем количестве регионов России. Благодаря масштабированию конкурса больше начинающих предпринимателей по всей стране смогут получить ценные знания и опыт, которые помогут им достичь успеха. За время существования проекта, при поддержке ВТБ, конкурс позволил реализовать несколько десятков стартапов", − приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова. В Ставрополе "Бизнес Баттл" стартует в начале апреля. Первый сезон откроется пленарной дискуссией по направлению экономического развития края при участии главы региона. Заявить об участии в конкурсе могут все желающие предприниматели старше 18 лет, только начавшие свой бизнес или открывающие новое направление на территории края. "На Ставрополье развитию малого и среднего бизнеса уделяется особое внимание. Мы внедряем механизмы поддержки, которые помогают повышению деловой активности. И приветствуем инициативы бизнеса, которые направлены на достижения тех же целей. Уверен, что стартующий в крае "Бизнес Баттл" создаст для нашего бизнес-сообщества дополнительный инструмент для успешного запуска проектов. Особенно это важно для начинающих предпринимателей. Помимо финансирования они получат поддержку опытных наставников и смогут более эффективно реализовать свои идеи на благо нашего края и его жителей", – привели в пресс-службе облправительства комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В Калининградской области конкурс проходит уже на протяжении шести лет. За это время поступило свыше 600 заявок от местных предпринимателей, финалистами стали более 30 проектов. Сегодня участники и победители проекта создают новые рабочие места и активно развивают экономику региона, отметили в ВТБ.
https://ria.ru/20250129/stavropole-1996181023.html
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ставропольский край, россия, денис бортников, владимир владимиров, экономика, поддержка бизнеса
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Денис Бортников, Владимир Владимиров, Экономика, Поддержка бизнеса
Предприниматели Ставрополья смогут принять участие в конкурсе стартапов

В Ставропольском крае пройдет конкурс стартапов "Бизнес Баттл"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Конкурс стартапов "Бизнес Баттл" расширит свою географию и пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ, сообщает банк.
Цель конкурса - поиск перспективных стартапов в регионе и привлечение внимания к предпринимательству. Участники проекта под руководством наставников учатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты представляют свои проекты потенциальным инвесторам, после чего наставники выбирают победителей общим голосованием.
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"В этом году проект "Бизнес Баттл" пройдет не только в Калининграде, где он уже стал традицией, но и в Ставропольском крае. ВТБ заинтересован в дальнейшем расширении проекта и его реализации в еще большем количестве регионов России. Благодаря масштабированию конкурса больше начинающих предпринимателей по всей стране смогут получить ценные знания и опыт, которые помогут им достичь успеха. За время существования проекта, при поддержке ВТБ, конкурс позволил реализовать несколько десятков стартапов", − приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
В Ставрополе "Бизнес Баттл" стартует в начале апреля. Первый сезон откроется пленарной дискуссией по направлению экономического развития края при участии главы региона. Заявить об участии в конкурсе могут все желающие предприниматели старше 18 лет, только начавшие свой бизнес или открывающие новое направление на территории края.
"На Ставрополье развитию малого и среднего бизнеса уделяется особое внимание. Мы внедряем механизмы поддержки, которые помогают повышению деловой активности. И приветствуем инициативы бизнеса, которые направлены на достижения тех же целей. Уверен, что стартующий в крае "Бизнес Баттл" создаст для нашего бизнес-сообщества дополнительный инструмент для успешного запуска проектов. Особенно это важно для начинающих предпринимателей. Помимо финансирования они получат поддержку опытных наставников и смогут более эффективно реализовать свои идеи на благо нашего края и его жителей", – привели в пресс-службе облправительства комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
В Калининградской области конкурс проходит уже на протяжении шести лет. За это время поступило свыше 600 заявок от местных предпринимателей, финалистами стали более 30 проектов. Сегодня участники и победители проекта создают новые рабочие места и активно развивают экономику региона, отметили в ВТБ.
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Ставропольский крайСтавропольский крайРоссияДенис БортниковВладимир ВладимировЭкономикаПоддержка бизнеса
 
 
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