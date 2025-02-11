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Белый дом назвал возвращение Фогеля проявлением Россией доброй воли
Белый дом назвал возвращение Фогеля проявлением Россией доброй воли - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом назвал возвращение Фогеля проявлением Россией доброй воли
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц назвал возвращение американца Марка Фогеля проявлением доброй воли со стороны... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-11T22:02:00+03:00
2025-02-11T22:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц назвал возвращение американца Марка Фогеля проявлением доброй воли со стороны Москвы.Ранее он заявил, что спецпосланник главы государства по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного там Фогеля. По данным Уолца оба уже сели в самолет, чтобы вернуться в США. "Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который является проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине", — сказал Уолц.
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Белый дом назвал возвращение Фогеля проявлением Россией доброй воли
Советник Трампа Уолц назвал возвращение осужденного в РФ Фогеля доброй волей