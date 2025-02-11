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Трамп рассказал о растратах миллиардов долларов в правительстве

Трамп рассказал о растратах миллиардов долларов в правительстве - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп рассказал о растратах миллиардов долларов в правительстве

Мошенничество, растраты и злоупотребления на миллиарды долларов найдены в правительстве США, работа по изучению будет продолжена, заявил президент Штатов... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:54:00+03:00

2025-02-11T16:54:00+03:00

2025-02-11T16:54:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Мошенничество, растраты и злоупотребления на миллиарды долларов найдены в правительстве США, работа по изучению будет продолжена, заявил президент Штатов Дональд Трамп. "Миллиарды долларов мошенничества, растрат и злоупотреблений уже обнаружены в ходе расследования нашего правительства, которым управляли некомпетентно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил он, теперь "активисты и политизированные судьи" хотят замедлить этот процесс или остановить. Президент США призвал не терять импульс и продолжить работу. Ранее Трамп приостановил финансирование зарубежных программ, а также ряда внутренних. Он заявлял о коррупции в Агентстве по международному развитию (USAID) и обещал проверить минобразования и Пентагон. Суды блокируют некоторые из решений Белого дома.

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

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