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Трамп рассказал о растратах миллиардов долларов в правительстве - РИА Новости, 11.02.2025
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16:54 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ssha-1998673336.html
Трамп рассказал о растратах миллиардов долларов в правительстве
Трамп рассказал о растратах миллиардов долларов в правительстве - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп рассказал о растратах миллиардов долларов в правительстве
Мошенничество, растраты и злоупотребления на миллиарды долларов найдены в правительстве США, работа по изучению будет продолжена, заявил президент Штатов... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:54:00+03:00
2025-02-11T16:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
министерство обороны сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Мошенничество, растраты и злоупотребления на миллиарды долларов найдены в правительстве США, работа по изучению будет продолжена, заявил президент Штатов Дональд Трамп. "Миллиарды долларов мошенничества, растрат и злоупотреблений уже обнаружены в ходе расследования нашего правительства, которым управляли некомпетентно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил он, теперь "активисты и политизированные судьи" хотят замедлить этот процесс или остановить. Президент США призвал не терять импульс и продолжить работу. Ранее Трамп приостановил финансирование зарубежных программ, а также ряда внутренних. Он заявлял о коррупции в Агентстве по международному развитию (USAID) и обещал проверить минобразования и Пентагон. Суды блокируют некоторые из решений Белого дома.
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в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп рассказал о растратах миллиардов долларов в правительстве

Трамп заявил, что в правительстве США нашли растраты на миллиарды долларов

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Мошенничество, растраты и злоупотребления на миллиарды долларов найдены в правительстве США, работа по изучению будет продолжена, заявил президент Штатов Дональд Трамп.
"Миллиарды долларов мошенничества, растрат и злоупотреблений уже обнаружены в ходе расследования нашего правительства, которым управляли некомпетентно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил он, теперь "активисты и политизированные судьи" хотят замедлить этот процесс или остановить. Президент США призвал не терять импульс и продолжить работу.
Ранее Трамп приостановил финансирование зарубежных программ, а также ряда внутренних. Он заявлял о коррупции в Агентстве по международному развитию (USAID) и обещал проверить минобразования и Пентагон. Суды блокируют некоторые из решений Белого дома.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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В миреСШАДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАМинистерство обороны СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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