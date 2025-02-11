https://ria.ru/20250211/ssha-1998668545.html

США ввели новые санкции против двух россиян

США ввели новые санкции против двух россиян - РИА Новости, 11.02.2025

США ввели новые санкции против двух россиян

США добавили двух россиян и одну компанию из Барнаула в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, сообщает минфин. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:38:00+03:00

2025-02-11T16:38:00+03:00

2025-02-11T16:38:00+03:00

сша

барнаул

алтайский край

александр большаков

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США добавили двух россиян и одну компанию из Барнаула в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, сообщает минфин. Под санкции попали Александр Большаков и Александр Мишин, оба 1994 года рождения из Барнаула, и компания Zservers также из Алтайского края, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США. Санкции касаются киберсферы, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993173854.html

сша

барнаул

алтайский край

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2025

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сша, барнаул, алтайский край, александр большаков, в мире, экономика