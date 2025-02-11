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США ввели новые санкции против двух россиян - РИА Новости, 11.02.2025
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16:38 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ssha-1998668545.html
США ввели новые санкции против двух россиян
США ввели новые санкции против двух россиян - РИА Новости, 11.02.2025
США ввели новые санкции против двух россиян
США добавили двух россиян и одну компанию из Барнаула в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, сообщает минфин. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:38:00+03:00
2025-02-11T16:38:00+03:00
сша
барнаул
алтайский край
александр большаков
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США добавили двух россиян и одну компанию из Барнаула в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, сообщает минфин. Под санкции попали Александр Большаков и Александр Мишин, оба 1994 года рождения из Барнаула, и компания Zservers также из Алтайского края, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США. Санкции касаются киберсферы, говорится в сообщении.
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сша, барнаул, алтайский край, александр большаков, в мире, экономика
США, Барнаул, Алтайский край, Александр Большаков, В мире, Экономика
США ввели новые санкции против двух россиян

Двое россиян и компания из Барнаула попали под новые санкции США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США добавили двух россиян и одну компанию из Барнаула в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, сообщает минфин.
Под санкции попали Александр Большаков и Александр Мишин, оба 1994 года рождения из Барнаула, и компания Zservers также из Алтайского края, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США.
Санкции касаются киберсферы, говорится в сообщении.
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США ввели новые санкции против России
10 января, 18:17
 
СШАБарнаулАлтайский крайАлександр БольшаковВ миреЭкономика
 
 
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