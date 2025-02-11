https://ria.ru/20250211/ssha-1998430419.html

Ставки сделаны: Штаты обречены проиграть

Ставки сделаны: Штаты обречены проиграть - РИА Новости, 11.02.2025

Ставки сделаны: Штаты обречены проиграть

Есть две школы мысли, на которые поделился практически весь взбудораженный мир аналитиков, политологов и прочих шаманов-предсказателей. Одна школа считает, что... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:01:00+03:00

аналитика

в мире

сша

китай

дональд трамп

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Есть две школы мысли, на которые поделился практически весь взбудораженный мир аналитиков, политологов и прочих шаманов-предсказателей. Одна школа считает, что Пекин на самом деле очень даже боится обвального (или медленного) разрыва экономических связей с США при Дональде Трампе. Просто умные люди в таких случаях делают смелое лицо и говорят: ты не пройдешь! И правильно говорят: будешь стоять и бояться — получится еще хуже, но в любом случае дело твое плохо.А вторая школа — к ней принадлежит вот эта, например, публикация в Asia Times под названием "Как Китай планирует выиграть торговую войну с Трампом". И, возможно, самая существенная часть этой статьи — та, где отмечается: в эти дни даже прозападные режимы Азии (Южная Корея, Япония) заметно подобрели на всякий случай к Пекину, потому что видят в нем будущего победителя.При этом никто особо не сомневается, что драка будет, в смысле — Америка начнет ее всерьез. Если у вас, как у Трампа, вся политическая база и администрация состоят из людей, попросту трясущихся в ярости при слове "Китай", то речь будет не о заключении сделки между двумя крупнейшими державами, а о попытке США экономически и политически разрушить, подорвать китайскую мощь. И нет никаких сомнений, что нынешние новости о подъеме на какие-то там десять процентов тарифов на импорт китайских товаров в Соединенных Штатах — это так, семечки. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал 60 процентов, а во время своего первого президентского срока реально делал то же самое.А вот теперь о том, почему довольно много аналитиков считают, что добром эта конфронтация для США не кончится или, по крайней мере, не сильно подорвет Китай. Соображений здесь несколько.Первое — из упомянутой гонконгской статьи: речь о торговой войне, которая затронет весь мир. Везде поднимутся цены и замедлится рост. Никого это не радует. Поэтому не только сегодня, а уже не первый год Пекин выглядит как оплот большей части мира, которая нормой считает не войны, а предсказуемую торговлю с минимумом помех. Это морально-политическое лидерство Китая воплощается на практике в выборе его, а не Соединенных Штатов или европейцев как экономического партнера во множестве сделок и проектов. И единственный фактор, который мешает другим выбирать Китай, — это грубое давление США. А оно, как мы знаем по собственному опыту жизни "под санкциями", вызывает глухое или открытое раздражение, то есть работает против Америки.Вторая причина сильных позиций Пекина против Трампа — то, что сейчас не 2017 год, когда все тот же Трамп начал бороться с китайским конкурентом все тем же зажимом его импорта. Только что опубликованы данные по всему экспорту китайской продукции за 2024-й. Он растет восьмой год подряд, в целом поднялся на семь процентов, но на отдельных направлениях — на 23,3 процента (с Бразилией) или 19,2 (с Объединенными Арабскими Эмиратами) и далее по списку. Кстати, год назад рекордсменом была российско-китайская торговля, которая сейчас подросла уже не так драматично, хотя в данный момент может "прятаться" в товарообмене с арабами.А как торговля КНР с США? Вообще-то, тоже выросла — на 6,1 процента. Но в любом случае общая тенденция в том, что связи с Америкой замещаются странами мирового большинства, а Штаты отступают по значимости. Сегодня торговля с США прямо или косвенно влияет на три процента ВВП Китая, вдобавок в целом внешняя торговля генерирует максимум 15 процентов этого ВВП. Прочее — это сильный внутренний рынок КНР.Так что сейчас вам не 1990-е или начало 2000-х, когда китайской экономикой двигали внешние рынки. А вот что касается США, то там другая методика подсчетов — более конкретная, и в Пекине про нее знают: 70 тысяч компаний работают с китайцами, получая прибыль в 50 миллиардов долларов в год. А экспорт в Китай поддерживает 930 тысяч рабочих мест в стране Трампа. Хотите делать кому-то больно торговой войной — ну попробуйте, посмотрим, кому будет больнее. Контрмеры Пекин, конечно, вводит и еще придумает новые, но в целом можно и без них.Это все говорят экономисты и политологи, а есть еще гуру и прочие философы. В Индии, конечно. Это вообще примечательный факт сегодняшней мировой политики: индийцы — при всем разнообразии их мнений — сидят тихо и наблюдают за происходящим снисходительно. Во-первых, потому что считают: Трамп их не обидит. Во-вторых, если две первые мировые экономики входят в клинч, то третья от этого может что-то и выиграть.Итак, философы и гуру. Минхаз Мерчант на делийском ресурсе firstpost.com замечает: это очень по-западному — устраивать драку за контроль над территориями. Вся Европа, а потом и США выросли на этом странном рефлексе: установить политическое господство над как можно более громадными пространствами, создать там империю и уже по результатам выстраивать в ней какие-то экономические конструкции по своим правилам. Тем временем доля Соединенных Штатов в мировой торговле падает и падает, уже скатилась до 15 процентов.А можно и так (из другого индийского издания, The Pioneer): да о чем вы, граждане, какая там торговля, человечество в целом довыступалось до тотального системного кризиса, когда перестали ловить мышей три ключевые движущие силы нашего существования. Это религии, политические системы и наука. Грядут последние времена, но, может, после них выжившие поумнеют. Вот это Индия, сэр. Там всегда что-то такое услышишь.И наконец возвращаясь к гонконгской публикации — в ней есть упоминание отличной книги американца Майкла Крайтона "Восходящее солнце". Родом из 80-х годов, она очень живо описывает, как тогда американцы бесились от экономических успехов Японии, которая вдобавок скупает или строит небоскребы в Лос-Анджелесе и оттесняет Америку от мирового лидерства. Теперь — то же самое, но в отношении Китая. Просто страна такая — все время чертовски хочется кого-то ненавидеть.

https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998426043.html

https://ria.ru/20250123/tramp--1995214148.html

https://ria.ru/20250121/kitay-1994886036.html

сша

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аналитика, в мире, сша, китай, дональд трамп