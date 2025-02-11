https://ria.ru/20250211/srok-1998723419.html

Житель Челябинской области получил срок за диверсию и попытку теракта

Житель Челябинской области получил срок за диверсию и попытку теракта - РИА Новости, 11.02.2025

Житель Челябинской области получил срок за диверсию и попытку теракта

Суд приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы по обвинению в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры и попытке теракта на объекте РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T20:44:00+03:00

2025-02-11T20:44:00+03:00

2025-02-11T20:44:00+03:00

россия

челябинская область

происшествия

украина

фсб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Суд приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы по обвинению в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры и попытке теракта на объекте Минобороны РФ, сообщила во вторник пресс-служба регионального УФСБ России. По данным УФСБ по региону, виновный в октябре 2022 года вступил в террористическую организацию и оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации: он совершил диверсию путем поджога объекта транспортной инфраструктуры региона в мае 2023 года, а также пытался осуществить террористический акт в отношении объекта Минобороны России в июне того же года. "Центральный окружной военный суд признал виновным жителя Челябинской области… с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год. Первые 5 лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть в колонии строго режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), частью 1 статьи 281 УК России (диверсия), а также статьи 275 УК России (госизмена), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998607781.html

https://ria.ru/20250210/stantsiya-1998427285.html

россия

челябинская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, челябинская область, происшествия, украина, фсб