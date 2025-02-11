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Житель Челябинской области получил срок за диверсию и попытку теракта
Житель Челябинской области получил срок за диверсию и попытку теракта - РИА Новости, 11.02.2025
Житель Челябинской области получил срок за диверсию и попытку теракта
Суд приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы по обвинению в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры и попытке теракта на объекте РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:44:00+03:00
2025-02-11T20:44:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Суд приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы по обвинению в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры и попытке теракта на объекте Минобороны РФ, сообщила во вторник пресс-служба регионального УФСБ России. По данным УФСБ по региону, виновный в октябре 2022 года вступил в террористическую организацию и оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации: он совершил диверсию путем поджога объекта транспортной инфраструктуры региона в мае 2023 года, а также пытался осуществить террористический акт в отношении объекта Минобороны России в июне того же года. "Центральный окружной военный суд признал виновным жителя Челябинской области… с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год. Первые 5 лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть в колонии строго режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), частью 1 статьи 281 УК России (диверсия), а также статьи 275 УК России (госизмена), уточняется в сообщении.
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россия, челябинская область, происшествия, украина, фсб
Россия, Челябинская область, Происшествия, Украина, ФСБ
Житель Челябинской области получил срок за диверсию и попытку теракта
ФСБ: жителя Челябинской области осудили на 19 лет за диверсию и попытку теракта