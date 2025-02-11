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Ученый рассказал о риске столкновений в космосе из-за спутников Starlink - РИА Новости, 11.02.2025
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Наука
 
03:34 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/sputnik-1998521439.html
Ученый рассказал о риске столкновений в космосе из-за спутников Starlink
Ученый рассказал о риске столкновений в космосе из-за спутников Starlink - РИА Новости, 11.02.2025
Ученый рассказал о риске столкновений в космосе из-за спутников Starlink
Спутникам Starlink компании SpaceX Илона Маска приходится проводить всё больше маневров уклонения от столкновений друг с другом и с фрагментами космического... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:34:00+03:00
2025-02-11T03:34:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
илон маск
spacex
цниимаш
российская академия космонавтики имени к.э.циолковского
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спутникам Starlink компании SpaceX Илона Маска приходится проводить всё больше маневров уклонения от столкновений друг с другом и с фрагментами космического мусора по мере расширения группировки, это может говорить о том, что вероятность столкновений в космосе возрастает, рассказал РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, главный ученый секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников. "По данным SpaceX, только в первой половине 2024 года спутники Starlink выполнили почти 50 000 маневров по предотвращению столкновений, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие шесть месяцев. То есть вероятность столкновений в космосе всё-таки возрастает", - сказал Клюшников. Он уточнил, что, по данным самой компании, за счет таких маневров вероятность столкновения спутников с фрагментами космического мусора можно сделать достаточно малой (приемлемой) и поддерживать таким образом нормальную работу группировки. Тем не менее, существует гипотеза о том, что рост количества активных и прекративших активное существование спутников, а также их фрагментов может привести к неконтролируемой цепной реакции взаимных столкновений и тем самым к увеличению популяции космического мусора (так называемый эффект Кесслера), отметил ученый. В результате доступ в космическое пространство будет закрыт, так как любой запуск будет заканчиваться столкновением с космическим мусором, объяснил он. Клюшников привел прогноз, согласно которому к 2030 году на орбитах высотой до двух тысяч километров будет около 60 тысяч космических аппаратов, большинство из которых будут входить в состав многоспутниковых группировок. Ученый рассказал, что, согласно предложенной не так давно классификации, группировки до 50 спутников считаются малыми, от 50 до 100 аппаратов - средними, а от 100 до тысячи спутников - большими. Системы от тысячи до 10 тысяч космических аппаратов считаются очень большими (в некоторых источниках - мегаспутниковыми), а более 10 тысяч - гиперспутниковыми. К первым многоспутниковым группировкам относят американские системы связи Iridium из 75 спутников (начало развертывания - 1997-2002 годы) и Globalstar, ограниченное использование которой началось в 1999 году, когда на орбите было 48 спутников. В группировке Starlink сейчас насчитывается более 6,9 тысячи функционирующих спутников, в планах ее увеличение до 12 тысяч, но разработчики хотели бы довести систему до 30 тысяч спутников. Всего, по данным главного ученого секретаря ЦНИИмаш, в различных странах ведутся работы по созданию более чем 20 многоспутниковых группировок. Такие системы развертывают на низких орбитах высотой примерно от 500 до 1600 километров, рассказал он. Ниже слишком велико тормозящее действие атмосферы, а выше начинается негативное воздействие радиационных поясов Земли. Кроме того, интернет-спутникам нужна малая задержка сигнала, которой можно достичь только на низких орбитах. Также на малых высотах тормозящее действие остаточной атмосферы помогает естественным путем очищать орбиту от космического мусора, заключил Клюшников.
https://ria.ru/20250208/kosmonavt-1998142250.html
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космос - риа наука, земля, илон маск, spacex, цниимаш, российская академия космонавтики имени к.э.циолковского
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Илон Маск, SpaceX, ЦНИИМАШ, Российская академия космонавтики имени К.Э.Циолковского
Ученый рассказал о риске столкновений в космосе из-за спутников Starlink

Клюшников: вероятность столкновений в космосе из-за спутников Starlink растет

© Depositphotos.com / cookelmaКосмический спутник Земли. Иллюстрация
Космический спутник Земли. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Depositphotos.com / cookelma
Космический спутник Земли. Иллюстрация. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спутникам Starlink компании SpaceX Илона Маска приходится проводить всё больше маневров уклонения от столкновений друг с другом и с фрагментами космического мусора по мере расширения группировки, это может говорить о том, что вероятность столкновений в космосе возрастает, рассказал РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, главный ученый секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников.
"По данным SpaceX, только в первой половине 2024 года спутники Starlink выполнили почти 50 000 маневров по предотвращению столкновений, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие шесть месяцев. То есть вероятность столкновений в космосе всё-таки возрастает", - сказал Клюшников.
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Он уточнил, что, по данным самой компании, за счет таких маневров вероятность столкновения спутников с фрагментами космического мусора можно сделать достаточно малой (приемлемой) и поддерживать таким образом нормальную работу группировки.
Тем не менее, существует гипотеза о том, что рост количества активных и прекративших активное существование спутников, а также их фрагментов может привести к неконтролируемой цепной реакции взаимных столкновений и тем самым к увеличению популяции космического мусора (так называемый эффект Кесслера), отметил ученый. В результате доступ в космическое пространство будет закрыт, так как любой запуск будет заканчиваться столкновением с космическим мусором, объяснил он.
Клюшников привел прогноз, согласно которому к 2030 году на орбитах высотой до двух тысяч километров будет около 60 тысяч космических аппаратов, большинство из которых будут входить в состав многоспутниковых группировок.
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Ученый рассказал, что, согласно предложенной не так давно классификации, группировки до 50 спутников считаются малыми, от 50 до 100 аппаратов - средними, а от 100 до тысячи спутников - большими. Системы от тысячи до 10 тысяч космических аппаратов считаются очень большими (в некоторых источниках - мегаспутниковыми), а более 10 тысяч - гиперспутниковыми.
К первым многоспутниковым группировкам относят американские системы связи Iridium из 75 спутников (начало развертывания - 1997-2002 годы) и Globalstar, ограниченное использование которой началось в 1999 году, когда на орбите было 48 спутников. В группировке Starlink сейчас насчитывается более 6,9 тысячи функционирующих спутников, в планах ее увеличение до 12 тысяч, но разработчики хотели бы довести систему до 30 тысяч спутников.
Всего, по данным главного ученого секретаря ЦНИИмаш, в различных странах ведутся работы по созданию более чем 20 многоспутниковых группировок.
Такие системы развертывают на низких орбитах высотой примерно от 500 до 1600 километров, рассказал он. Ниже слишком велико тормозящее действие атмосферы, а выше начинается негативное воздействие радиационных поясов Земли. Кроме того, интернет-спутникам нужна малая задержка сигнала, которой можно достичь только на низких орбитах. Также на малых высотах тормозящее действие остаточной атмосферы помогает естественным путем очищать орбиту от космического мусора, заключил Клюшников.
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