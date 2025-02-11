https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998584832.html

ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины

ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины - РИА Новости, 11.02.2025

ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины

Российские войска ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК <...>. Цели удара достигнуты", — говорится в сводке.ВС России также поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве, Харькове, Черкассах и городе Мерефа Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что на всей территории страны ввели экстренные отключения света. В Полтавской области без газа остались девять населенных пунктов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250209/gaz-1998307443.html

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, полтава, дмитрий песков