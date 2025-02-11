ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины
МО: ВС России нанесли удар по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины
Истребители-бомбардировщики Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК <...>. Цели удара достигнуты", — говорится в сводке.
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ВС России также поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве, Харькове, Черкассах и городе Мерефа Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что на всей территории страны ввели экстренные отключения света. В Полтавской области без газа остались девять населенных пунктов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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