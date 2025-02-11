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ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 11.02.2025 (обновлено: 12:50 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998584832.html
ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины
ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины - РИА Новости, 11.02.2025
ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины
Российские войска ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:12:00+03:00
2025-02-11T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьков
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК &lt;...&gt;. Цели удара достигнуты", — говорится в сводке.ВС России также поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве, Харькове, Черкассах и городе Мерефа Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что на всей территории страны ввели экстренные отключения света. В Полтавской области без газа остались девять населенных пунктов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250209/gaz-1998307443.html
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html
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украина, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, полтава, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьков, Полтава, Дмитрий Песков
ВС России ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины

МО: ВС России нанесли удар по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины

© РИА Новости / Василий БатановИстребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Василий Батанов
Истребители-бомбардировщики Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска ударили по энергетическим объектам, работающим на ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК <...>. Цели удара достигнуты", — говорится в сводке.
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ВС России также поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
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Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве, Харькове, Черкассах и городе Мерефа Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что на всей территории страны ввели экстренные отключения света. В Полтавской области без газа остались девять населенных пунктов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХарьковПолтаваДмитрий Песков
 
 
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