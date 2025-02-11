https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524623.html

ВС России сбили разведывательный БПЛА над Херсонской областью

ВС России сбили разведывательный БПЛА над Херсонской областью - РИА Новости, 11.02.2025

ВС России сбили разведывательный БПЛА над Херсонской областью

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью разведывательный беспилотник ВСУ западного... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:07:00+03:00

2025-02-11T05:07:00+03:00

2025-02-11T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_556bf1999b1507884a4e2c036974bac9.jpg

ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью разведывательный беспилотник ВСУ западного производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет ПВО десантников группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил из зенитной установки ЗУ-23-2 в небе над Херсонской областью беспилотник ВСУ западного производства", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты противовоздушной обороны группировки в случае визуального обнаружения летательного аппарата противника открывают по нему огонь из автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника. Для поражения низколетящих БПЛА и дронов зенитчики-десантники используют пулеметные расчеты и стрелковое оружие. За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск.

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524464.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии