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ВС России сбили разведывательный БПЛА над Херсонской областью - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524623.html
ВС России сбили разведывательный БПЛА над Херсонской областью
ВС России сбили разведывательный БПЛА над Херсонской областью - РИА Новости, 11.02.2025
ВС России сбили разведывательный БПЛА над Херсонской областью
Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью разведывательный беспилотник ВСУ западного... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:07:00+03:00
2025-02-11T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью разведывательный беспилотник ВСУ западного производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет ПВО десантников группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил из зенитной установки ЗУ-23-2 в небе над Херсонской областью беспилотник ВСУ западного производства", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты противовоздушной обороны группировки в случае визуального обнаружения летательного аппарата противника открывают по нему огонь из автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника. Для поражения низколетящих БПЛА и дронов зенитчики-десантники используют пулеметные расчеты и стрелковое оружие. За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
ВС России сбили разведывательный БПЛА над Херсонской областью

Расчет зенитчиков "Днепр" сбил разведывательный БПЛА над Херсонской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью разведывательный беспилотник ВСУ западного производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет ПВО десантников группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил из зенитной установки ЗУ-23-2 в небе над Херсонской областью беспилотник ВСУ западного производства", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты противовоздушной обороны группировки в случае визуального обнаружения летательного аппарата противника открывают по нему огонь из автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника. Для поражения низколетящих БПЛА и дронов зенитчики-десантники используют пулеметные расчеты и стрелковое оружие.
За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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