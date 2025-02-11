https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524464.html

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в курском приграничье,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:05:00+03:00

2025-02-11T05:05:00+03:00

2025-02-11T05:05:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ. Ведомство также опубликовало ролик с кадрами выполнения боевого задания. На нём показаны взлёт самолёта и его движение в точку нанесения бомбового удара. Демонстрируется, как несколько бомб с УМПК отделяются от подвесов под крыльями боевой машины.

https://ria.ru/20250210/pvo-1998508653.html

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безопасность, космос - риа наука, россия, вооруженные силы украины, су-34