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ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в курском приграничье,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:05:00+03:00
2025-02-11T05:05:00+03:00
2025-02-11T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ. Ведомство также опубликовало ролик с кадрами выполнения боевого задания. На нём показаны взлёт самолёта и его движение в точку нанесения бомбового удара. Демонстрируется, как несколько бомб с УМПК отделяются от подвесов под крыльями боевой машины.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ.
Ведомство также опубликовало ролик с кадрами выполнения боевого задания. На нём показаны взлёт самолёта и его движение в точку нанесения бомбового удара. Демонстрируется, как несколько бомб с УМПК отделяются от подвесов под крыльями боевой машины.