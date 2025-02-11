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В Совфеде рассказали о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров - РИА Новости, 11.02.2025
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02:20 11.02.2025 (обновлено: 06:13 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/sovfed-1998518532.html
В Совфеде рассказали о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров
В Совфеде рассказали о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров - РИА Новости, 11.02.2025
В Совфеде рассказали о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров
Статус пенсионера или предпенсионера позволяет гражданину не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T02:20:00+03:00
2025-02-11T06:13:00+03:00
жилье
россия
ссср
ольга епифанова
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Статус пенсионера или предпенсионера позволяет гражданину не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Эти две категории граждан имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части", — сказала Епифанова.Сенатор также напомнила, что под это правило подпадают "гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках, а также помещения для нужд профессиональной творческой деятельности"."Например, ателье, студия или даже частный музей. Распространяется такая льгота на имущество, которое не задействовано в предпринимательской деятельности и обладает стоимостью менее 300 миллионов рублей", — пояснила парламентарий.Помимо этого, по словам Епифановой, для пенсионеров и предпенсионеров есть льготы и по земельному налогу. "В этом случае действует уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка. То есть платить налог необходимо лишь за ту часть, которая превышает площадь в "шесть соток", — добавила сенатор.Парламентарий также напомнила, что на региональном уровне пенсионерам и предпенсионерам предоставляются льготы по транспортному налогу."Каждый регион регулирует этот вопрос самостоятельно. Полное освобождение от такого налога дают статусы ветерана Великой Отечественной войны, Героя СССР и РФ, инвалидов первой и второй групп", — пояснила политик.Епифанова уточнила, что для оформления налоговых льгот необходимо отправить заявление в Федеральную налоговую службу России."Подается оно не позднее 31 декабря текущего года. К заявлению важно приложить документы, подкрепляющие право на получение льготы и документы на налогооблагаемое имущество", — пояснила парламентарий.
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жилье, россия, ссср, ольга епифанова
Жилье, Россия, СССР, Ольга Епифанова
В Совфеде рассказали о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров

Сенатор Епифанова рассказала о льготах для пенсионеров и предпенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Статус пенсионера или предпенсионера позволяет гражданину не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, кроме того, для таких граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Эти две категории граждан имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части", — сказала Епифанова.
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Сенатор также напомнила, что под это правило подпадают "гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках, а также помещения для нужд профессиональной творческой деятельности".
"Например, ателье, студия или даже частный музей. Распространяется такая льгота на имущество, которое не задействовано в предпринимательской деятельности и обладает стоимостью менее 300 миллионов рублей", — пояснила парламентарий.
Помимо этого, по словам Епифановой, для пенсионеров и предпенсионеров есть льготы и по земельному налогу.
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"В этом случае действует уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка. То есть платить налог необходимо лишь за ту часть, которая превышает площадь в "шесть соток", — добавила сенатор.
Парламентарий также напомнила, что на региональном уровне пенсионерам и предпенсионерам предоставляются льготы по транспортному налогу.
"Каждый регион регулирует этот вопрос самостоятельно. Полное освобождение от такого налога дают статусы ветерана Великой Отечественной войны, Героя СССР и РФ, инвалидов первой и второй групп", — пояснила политик.
Епифанова уточнила, что для оформления налоговых льгот необходимо отправить заявление в Федеральную налоговую службу России.
"Подается оно не позднее 31 декабря текущего года. К заявлению важно приложить документы, подкрепляющие право на получение льготы и документы на налогооблагаемое имущество", — пояснила парламентарий.
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ЖильеРоссияСССРОльга Епифанова
 
 
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