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Николай Софинский: Мексика принципиально не вводит санкции против России

Николай Софинский: Мексика принципиально не вводит санкции против России - РИА Новости, 12.02.2025

Николай Софинский: Мексика принципиально не вводит санкции против России

Отношения России и Мексики насыщены событиями и успешно развиваются, несмотря на сложности, вызванные санкциями – правительства и политики двух стран ведут... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-11T18:00:00+03:00

2025-02-11T18:00:00+03:00

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Отношения России и Мексики насыщены событиями и успешно развиваются, несмотря на сложности, вызванные санкциями – правительства и политики двух стран ведут разноплановые контакты, бизнес адаптируется к рестрикциям, а мексиканскую делегацию снова ждут на ПМЭФ, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Мексике Николай Софинский.– Николай Всеволодович, скоро два года, как вы назначены послом в Мексике и Белизе. Расскажите, пожалуйста, как развиваются отношения с Мексикой, как вы оцениваете их актуальное состояние? Какие события были наиболее важными, может быть, знаковыми, в двусторонних отношениях за это время?– Эти почти два года пролетели незаметно – в интенсивном труде по отстаиванию внешнеполитических интересов России и укреплению многопланового двустороннего сотрудничества с Мексикой. Оглядываясь назад, могу сказать, что испытываю удовлетворение. Россию и Мексику связывают традиционно дружественные отношения, которые динамично развиваются на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе. Прошедший период был насыщен событиями. Прежде всего, хотел бы отметить заседание межправительственной комиссии по культурному сотрудничеству, в ходе которого была подписана Программа профильного взаимодействия до 2026 года. Состоялись виртуальные контакты по линии координационных групп связи Сената Мексики и Совета Федерации Федерального Собрания России.Активно развивались культурные, образовательные и межвузовские обмены. Мексиканцы приняли участвовали во многих знаковых мероприятиях в России: Петербургском международном экономическом форуме, Всемирном фестивале молодежи, мультиспортивном турнире "Игры будущего". В текущем году нам предстоит широко отметить 80-летие Великой Победы и юбилей российско-мексиканских дипломатических отношений, которым исполнится 135 лет. В этой связи готовим комплекс разнообразных мероприятий.– С октября в Мексике у власти находится новое правительство под руководством первой женщины-президента. Состоялись ли уже межправительственные контакты РФ-Мексика? Какие вопросы сейчас стоят на повестке, и есть ли новые приоритеты в наших отношениях?– В 2024 году в России и Мексике прошли президентские выборы. Главы государств обменялись посланиями. Поддерживаются очные и телефонные контакты на уровне министров иностранных дел, а также конструктивный диалог по межмидовской и межпарламентской линиям. Ценим, что новое мексиканское руководство продолжило принципиальную линию на неприсоединение к антироссийским санкциям, придерживается созвучных российским подходов по большинству ключевых вопросов современных международных отношений. Успешно развивается диалог по линии таможенных и фитосанитарных органов, межрегиональные связи. В марте российская парламентская делегация планирует принять участие во Всемирной конференции женщин-парламентариев в городе Мехико.– Как развивается торговля между нашими странами? Какова динамика товарооборота, расширяется ли номенклатура поставок?– Торгово-экономические связи между Россией и Мексикой, невзирая на все известные санкционные трудности, сохраняют динамику. Мексика – второй после Бразилии крупнейший торговый партнер России в Латинской Америке. Структура торговли остается диверсифицированной. Россия экспортирует в Мексику чугун и сталь, востребованные в мексиканской металлургии и машиностроении, пшеницу, на которую приходится значительная доля в мексиканском импорте зерновых, каучук, используемый в автомобильной и производственной отраслях. В свою очередь, Мексика поставляет в Россию кофе и перец, продукцию пищевой и фармацевтической промышленности. Западные незаконные рестрикции против России осложнили транспортную и расчетно-финансовую логистику. Тем не менее, видим, что экономоператоры двух стран успешно адаптируются и преодолевают существующие трудности. Главное, что настрой к сотрудничеству носит непременный и обоюдный характер.– Россия постепенно перестраивает свой импорт и экспорт на расчеты в рублях, такие операции составляют уже более 40% от общей массы. А как в этом смысле обстоят дела с Мексикой, смогли ли наши страны организовать расчеты в собственных валютах?– Россия традиционно приветствует переход на операции в национальных валютах, рассматривая этот шаг как инструмент укрепления финансового суверенитета и стимулирования прямых экономических связей между странами. Отмечаем стремление мексиканских партнеров к развитию двусторонних торговых отношений и всячески поддерживаем усилия, направленные на поиск новых форм взаимодействия. Впрочем, на данный момент реализация расчетов в национальных валютах представляется затруднительной, а перспективы изменения текущей экономической модели – ограниченными. Мексика является участником Соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, и более 80% ее экспорта идет в эти североамериканские страны. Сложившиеся торгово-экономические отношения и тесная интеграция финансово-экономических систем в данном региональном треугольнике определяет преобладающее использование доллара США в международных расчетах мексиканского бизнеса, что в ближайшей перспективе делает создание альтернативных механизмов маловероятным. При этом, 2 февраля 2025 года правительство России внесло Мексику в список стран, допущенных к торговле на российском валютном рынке. Этот шаг позволяет сформировать фундамент для дальнейшей работы по выстраиванию более гибких механизмов расчетов и диверсификации финансовых инструментов во взаимной торговле и развитию новых форм экономического взаимодействия.– Еще в 2023 году вы рассказали нам о переговорах по соглашению о безвизовом режиме, тогда российский проект находился на рассмотрении в Мексике. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?– Действительно, проект межправсоглашения об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан находится в проработке с 2010 года. Исходим из того, что его подписание способствовало бы укреплению туристических связей между нашими странами. Тема в этом смысле сейчас как нельзя актуальная. Из-за обострения миграционных проблем в отношениях с США, которые в последнее время переживает мексиканская сторона, заметно ужесточилась миграционная политика со стороны местной администрации по допуску иностранцев на национальную территорию. Это общие требования. В них нет по отношению к какой-либо стране дискриминации. Но ситуация осложняется, в том числе, из-за реакции авиаперевозчиков в части ограждения своих финансовых интересов, включая тех, кто работает на маршрутах, связывающих нас с Мексикой. Это уже сказывается на турпотоке росграждан. Достаточно сказать, что за минувший год количество туристов сюда из России сократилось почти в два раза – с 62 тыс.чел. до 33 тыс.чел., что создает некую тревожную тенденцию, требующую к себе, на наш взгляд, повышенного внимания.В этом смысле после завершения институциональной реорганизации соответствующих компетентных органов, обусловленной сменой руководства страны, рассчитываем интенсифицировать работу по соглашению о безвизовом режиме.– Есть информация, что в текущем году в Мексику из России прибудут две бизнес-миссии. Известно ли посольству об этих визитах, и если да, могли бы вы рассказать, какие отрасли или компании будут представлять предприниматели, нацелены ли они на экспорт или импорт?– На повестке дня проведение бизнес-миссий из России, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества. Основные направления, которые представляют интерес для российских предпринимателей, включают ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, фармацевтику и химическую промышленность. Одна из бизнес-миссий запланирована на первую половину этого года и ориентирована на расширение присутствия российских компаний в Мексике. В то же время, в условиях перестройки логистических цепочек и переориентации бизнеса существует значительный спрос на импортные поставки. Этот аспект также остается в центре внимания, и мы активно работаем с местными ассоциациями и деловыми кругами для проработки возможностей по удовлетворению таких запросов.– Союзы промышленников России и Мексики РСПП и Canacintra заключили на последнем ПМЭФ соглашение о сотрудничестве. Известно ли вам о дальнейших контактах между ними?– Контакты между указанными союзами имеют регулярный характер. По данной линии готовятся мероприятия, которые будут анонсированы в ближайшее время. Мы рассчитываем на участие мексиканкой делегации на ПМЭФ в этом году и прикладываем все усилия для этого.– В Мексике давно и успешно работает российский "Лукойл". Есть ли перспективы привлечения новых российских инвестиций в нефтегазовый сектор Мексики?– Мексика представила амбициозный план развития нефтяного сектора, предусматривающий значительные инвестиции до 2030 года. Правительство намерено усилить позиции нефтяной госкомпании PEMEX, увеличив ее роль в добыче и переработке нефти, а также в обеспечении энергетической безопасности страны. Ожидается привлечение частных инвестиций для модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и расширения инфраструктуры добычи на шельфе. Стратегия также включает активное развитие добычи на шельфе Мексиканского залива, где государство планирует увеличить объемы нефтедобычи за счет освоения новых месторождений и привлечения передовых технологий. Кроме того, рассматривается расширение возможностей нефтехимической промышленности, что позволит повысить добавленную стоимость продукции и снизить зависимость от импорта нефтепродуктов. Эти инициативы открывают перспективы для сотрудничества между Россией и Мексикой в нефтяной отрасли. Российские компании, обладающие высоким уровнем технологической экспертизы и значительным опытом разработки месторождений в сложных геологических условиях, могут внести вклад в развитие нефтедобычи на шельфе и модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей Мексики. В частности, участие российских компаний может быть востребовано в разведке новых месторождений, шельфовых проектах и поставках нефтегазового оборудования. Таким образом, новая нефтяная стратегия Мексики создает благоприятные условия для расширения двустороннего сотрудничества, открывая возможности для привлечения российских инвестиций, технологий и передового опыта в развитие нефтяного сектора страны.– Возможна ли кооперация между Россией и Мексикой в области возобновляемой энергетики? Например, российский "Тяжмаш" уже реализовал ряд проектов ГЭС в странах Латамерики. Мексика, кроме того, активно развивается как центр добычи лития. Есть ли интерес со стороны России и возможность для участия в этих проектах?– Российская сторона открыта к налаживанию соответствующего взаимодействия с Мексикой в сфере возобновляемой энергетики, в том числе в гидроэнергетике. Что касается лития, то видим, что руководство страны предпринимает шаги для интенсификации добычи этого стратегического металла. Для этого было реформировано законодательство и в 2022 году учреждена профильная госкомпания Litio para México, в ведении которой находятся вся производственная цепочка, связанная с эксплуатацией лития. России есть, что предложить Мексике в этой сфере. Прежде всего, речь идет об уникальных российских технологиях экстракции лития, которые могут востребованы в местных условиях. Рассчитываем, что мексиканская сторона проявит интерес к двустороннему сотрудничеству с нами и в данной области.

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интервью, россия, мексика, в мире, международные отношения